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Ekonomi Kripto piyasası bu mesajlara kulak verecek
Ekonomi

Kripto piyasası bu mesajlara kulak verecek

Yeniakit Publisher
2023-10-30 16:13:00 - 2023-10-30 16:13:18
Kripto piyasası bu mesajlara kulak verecek

Fed’in faiz kararı açıklanacak. Son sinyallerde faizin yüzde 5,5 düzeyinde sabit kalması öngörülüyor. Powell’ın yapacağı konuşma ileriye dönük mesajlar içerebilir ve Bitcoin bu mesajlardan etkilenebilir.

Bitcoin, 2023 yılından bu yana en iyi iki haftasını geçirdi ve geçtiğimiz haftayı %15’lik bir yükselişle kapattı. Ekim ayının sonuna gelirken %27’lik bir yükseliş ile bu ay majör yatırım araçları arasında en çok kazandıran finansal varlık yine Bitcoin oldu. Ethereum ise geçtiğimiz hafta %7,8’lik bir hareket ile 1800$’a yakın alıcı buluyor. Ek olarak geçtiğimiz hafta kripto para piyasasının toplam değeri 1,25 trilyon dolara yükselerek 6 ayın en yüksek seviyesini test etti.”

Yurt dışı veri takibi

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak yeni günde piyasayı etkileyebilecek gelişmeleri değerlendirdi. Makro gündem bakımından yoğun bir haftaya giriş yapıyoruz. Özellikle çarşamba günü ABD Merkez Bankası Fed’in Kasım ayı faiz kararı açıklanacak. Son sinyaller ve veriler ile kasım ayı toplantısında faizin %5,5 düzeyinde sabit kalması öngörülüyor. Toplantının ardından Powell’ın yapacağı konuşma ileriye dönük mesajlar içerebilir ve Bitcoin bu mesajlardan etkilenebilir.

Merkez bankası adımlarına yakın markaj

Öte yandan cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi de ekonominin seyri açısından önemli olacak. Güçlü faiz artışları gerçekleştiren Fed’e rağmen ABD ekonomisi oldukça dirençli ve güçlü gözüküyor. Satışlar güçlü seyrederken iyi gelen istihdam verileri 2022 yılından bu yana konuşulan resesyon beklentilerinin boşa çıkmasını sebep oldu.

Tarım dışı istihdam verilerinin artık bu noktadan sonra Bitcoin fiyatlamasına güçlü etki göstermemesi beklenebilir. Çünkü Fed faizde tepe noktasında veya tepeye çok yakın. Kasım ayından sonra Fed tarafından faiz indirim söylemlerini tartışmaya başlayacağız ve bu kripto para piyasalarının büyümesine ciddi katkı sağlayacak.

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