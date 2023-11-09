Kripto paranın vitesi patladı

Bitcoin, gece geç saatlerinde birkaç gündür aşmayı denediği 36.000 dolar direncini sonunda sert bir mum ile aştı. Gün içi yüzde 3 yükseliş ile 37.000 dolar sınırına kadar yükselen Bitcoin, yıl içi zirvesini bir kez daha yeniledi. Böylece yıl başından bu yana yükseliş yüzde 120 seviyelerine kadar ulaştı.

Altcoinde durum

İlk etapta 37.000 dolar bölgesinden ret alsa da güçlü gözüken Bitcoin an itibarıyla 36.700 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Ethereum da 1.925 dolar düzeyinde fiyatlanıyor. Bitcoin dominasyonu dünkü güçlü yükseliş hareketi ile artarken Ethereum başta olmak üzere altcoinlerde ciddi bir potansiyel sözkonusu. Bitcoin’in bu bölgelerde bir miktar daha durulması halinde altcoinlerde yeni bir yükseliş hareketi devreye girebilir. Özellikle Ethereum’da 2.000 dolar seviyelerini kısa sürede görülebilir.

Bitcoin için 36.500 - 37.000 dolar arası direnç bölgesi konumunda. Sözkonusu yükselişin nedeni olarak SEC’in Grayscale spot Bitcoin ETF’i başlatacağı söylentileri olarak yorumlanıyor.