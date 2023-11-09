  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kripto paranın vitesi patladı
Ekonomi

Kripto paranın vitesi patladı

Yeniakit Publisher
2023-11-09 12:53:30 - 2023-11-09 12:53:29
Kripto paranın vitesi patladı

Bitcoin 37.000 dolara kadar yükseldi, Ethereum ise 2.000 dolar seviyelerini görebilir. Peki bu seyir devam edecek mi?

Bitcoin, gece geç saatlerinde birkaç gündür aşmayı denediği 36.000 dolar direncini sonunda sert bir mum ile aştı. Gün içi yüzde 3 yükseliş ile 37.000 dolar sınırına kadar yükselen Bitcoin, yıl içi zirvesini bir kez daha yeniledi. Böylece yıl başından bu yana yükseliş yüzde 120 seviyelerine kadar ulaştı.

Altcoinde durum

İlk etapta 37.000 dolar bölgesinden ret alsa da güçlü gözüken Bitcoin an itibarıyla 36.700 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Ethereum da 1.925 dolar düzeyinde fiyatlanıyor. Bitcoin dominasyonu dünkü güçlü yükseliş hareketi ile artarken Ethereum başta olmak üzere altcoinlerde ciddi bir potansiyel sözkonusu. Bitcoin’in bu bölgelerde bir miktar daha durulması halinde altcoinlerde yeni bir yükseliş hareketi devreye girebilir. Özellikle Ethereum’da 2.000 dolar seviyelerini kısa sürede görülebilir.

Bitcoin için 36.500 - 37.000 dolar arası direnç bölgesi konumunda. Sözkonusu yükselişin nedeni olarak SEC’in Grayscale spot Bitcoin ETF’i başlatacağı söylentileri olarak yorumlanıyor.

Bitcoin düzenlemesine ne oldu?
Bitcoin düzenlemesine ne oldu?

Ekonomi

Bitcoin düzenlemesine ne oldu?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bitcoinde sular duruluyor
Bitcoinde sular duruluyor

Ekonomi

Bitcoinde sular duruluyor

Bitcoin "kurumsal" yatırımcıyı sevindirdi
Bitcoin "kurumsal" yatırımcıyı sevindirdi

Ekonomi

Bitcoin "kurumsal" yatırımcıyı sevindirdi

FED faizleri sabit bıraktı, Bitcoin 36.000 Dolar’ı gördü
FED faizleri sabit bıraktı, Bitcoin 36.000 Dolar’ı gördü

Ekonomi

FED faizleri sabit bıraktı, Bitcoin 36.000 Dolar’ı gördü

Bitcoin yatay altcoin yüksek seyrediyor
Bitcoin yatay altcoin yüksek seyrediyor

Ekonomi

Bitcoin yatay altcoin yüksek seyrediyor

Bitcoin üst seviyelere oynuyor
Bitcoin üst seviyelere oynuyor

Ekonomi

Bitcoin üst seviyelere oynuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23