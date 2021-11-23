Kripto paralarda yer yerinden oynadı! Tarihi zirve sonrası Ayı sezonu mu geliyor?

Kripto para piyasasının en büyük hacimli birimi Bitcoin'de sular durulmuyor. 11 Kasım tarihinde 69 bin dolar ile zirve seviyesini gören Bitcoin 56 bin dolara kadar çekildi.

Sabah'ın haberine göre kripto para 12 gündür düşüş trendi içerisinde yer alıyor. Bitcoin bugün ise akşam saatlerine doğru bir miktar toparlama yaşasa da teknik olarak kısa vadeli düşüş trendi içerisinde bulunuyor.

Bitcoin, 2021 Nisan ayında 64.854 dolar seviyesini görerek zirve seviyesini test etmesinin ardından TESLA CEO'su Elon Musk'ın açıklamalarıyla başlayan süreçle beraber 30 bin doların altına sarkmıştı. Dünyada birçok kişi merkezi olmayan para olarak nitelendirilen bu kripto paralarda yaşanan düşüşle panik satışı yapmış büyük zarara uğramıştı.

Yüzde 50'nin üzerinde değer kaybeden Bitcoin sonrası düşüş dalgası diğer alt-coinlere sıçramış, düşüş buralarda daha sert yaşanmıştı. Nisan ayında başlayan düşüş trendi Bitcoin için yaklaşık 3 ay sürdü. Uzunca bir süre 30 bin dolar bandında dalgalanan Bitcoin, özellikle El Salvador'un resmi para olarak kripto parayı kabul etmesiyle bir yükseliş trendi yakaladı.

Özellikle tanınmış kişilerin ve kurumların açıklamalarına aşırı tepki veren kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin Temmuz ayının son haftasıyla beraber yükselişte ivme yakaladı. Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleriyle parasının değerini korumak isteyen birçok kişi yükseliş trendine giren Bitcoin ve kripto paraları tercih etti. Bununla beraber bazı kurumların Bitcoin üzerinden ödeme veya fon işlemlerine olanak vermesi yükselişe hız kattı. Dünyada hem enflasyondan korunma aracı hem de spekülatif amaçlı kripto paraları tercih eden sayısı bu gündemde arttı.

Bitcoin 11 Kasım tarihinde 69 bin dolar seviyesine yükselerek yeni tarihi zirvesini yaptı. Bu seviyenin ardından özellikle ABD'den gelen haber akışının etkisiyle sert dalgalanan Bitcoin yeniden yönünü aşağı kırdı.

ABD Başkanı Joe Biden'nın açıkladığı ve ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin onaylanma süreci düşüşte etkili oldu. Joe Biden'ın gelir artırıcı vergi düzenlemesi olarak dillendirilen bu pakette, kripto para sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için 'komisyoncu' gibi yeni tanımlar bulunurken, piyasada faaliyette bulunan özellikle madencilik işlemlerinde doğrulayıcı olarak çalışanların da bu kapsama dahil edilmiş olması tedirginlik yarattı.

ABD Milli Gelirler İdaresi tasarının yasallaştırılmasıyla kripto paraların altyapısı Blockchain ağında faaliyet gösterenlerden rapor talep edebilmesinin yolunu açtı. Bu durumla beraber piyasadan kazançlar üzerinden vergi alınmasının yolu açılmış oldu. Zaten ABD Gelir İdaresi Başkanı Charles Rettig kripto paralar için sık sık yetki istiyordu. Rettig daha önce yaptığı açıklamada kripto para pazarının değerinin 2 trilyon doların üzerinde olduğunu, dünya genelinden 8 bin 600 kripto para borsası bulunduğunu belirterek, "Kripto sanal paraların çoğu radar ekranlarından uzak durmak için dizayn edilmişler" açıklamasında bulunmuştu. Rettig, kripto varlık değerlerindeki artıştan elde edilen devasa karların IRS'ten kaçırıldığını, yılda 1 trilyon dolar civarında "vergi açığı" oluşturduğu tahmin ettiğini de söyledi.

Ethereum'daki düşüş sürüyor. ETH'nin fiyatı aynı sürede yüzde 4.6 azaldı ve 4 bin 186 dolara geriledi. ETH'nin toplam piyasa değeri de 493 milyar dolar oldu.

Ripple cephesinde de düşüş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 4.2 azalışa 1.04 dolar seviyelerine indi.

Dogecoin de düşüşten payını alan kripto paralar arasına girdi. DOGE'un fiyatı yüzde 3.7 düşüşle 22 cente geriledi.