Kripto paralarda balina etkisi: Her an düşebilir!

Bitcoin başta olmak üzere kripto paralarda toparlanma belirtilerinin başlaması, yatırımcıları umutlandırıyor. 21 bin dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin, şu an itibariyle 20.700 dolar civarında işlem görüyor. Merak edilen ise bu toparlanmanın kalıcı olup olmayacağı ancak fiyat hareketine bakıldığında yatırımcıların haklı olarak temkinli bir bekleyiş içinde oldukları görülüyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, Bitcoin ve Ethereum’daki hafif toparlanma yükselen hacimle paralel gidiyor. Bu durum, piyasaya yeni yatırımcıların girdiğini de kanıtlıyor. Yine de genel atmosfer nedeniyle ihtimal dahilinde olan olası bir satış baskısı hala mümkün görünüyor. Satış baskısını önlemek için ise balinalar borsalara Bitcoin taşımayı sürdürüyor.

Ortalamaya dönme ihtimali

Coindesk’ten kripto analisti Glenn Williams’ın yaptığı analizine göre, Bitcoin ve Ethereum, art arda ikinci günde de önemli kazançlar bıraktı. Piyasa değeri olarak en büyük iki kripto paranın son 24 saatte yüzde 3,3 ve yüzde 6,7 arttığı görülüyor. Bitcoin 5 Ekim tarihinden bu yana ilk kez 20 bin doları geçerken, Ethereum’un ise 15 Eylül tarihinde blok zincirinde yaptığı teknolojik revizyondan bu yana ilk kez 1.500 doları aştığı görülüyor.

Bu toparlanmanın uzun vadeli yeni bir yükselişin ilk aşaması olup olmadığı veya Bitcoin ve Ethereum’un fiyatının ortalamaya dönüp dönmeyeceği ise hala belirsizliğini koruyor.

Toparlanmanın uzun vadeli yeni bir yükselişin ilk aşaması olup olmadığı veya Bitcoin ve Ethereum’un fiyatının ortalamaya dönüp dönmeyeceği hala belirsizliğini koruyor.

Aşırı alım bölgesinde soğuma gelebilir

Teknik olarak hem Bitcoin hem Ethereum, saatlik grafiklerde geleneksel ‘aşırı alım’ seviyelerini geride bıraktı ve o zamandan beri geri çekilmeye başladı. Göreceli Güç Endeksi’nin ise (RSI), saatlik grafiklerde hem Bitcoin hem Ethereum için 90'ı geçtiği görülüyor.

Bu seviyeler, normal saatlik RSI hareketi aralığının oldukça dışında kaldığı için, RSI’ın en azından gün içi perspektifte soğuması mümkün gözüküyor.

Bitcoin ve Ethereum için mevcut günlük RSI seviyelerinin ikisi de yaklaşık 71 olarak kabul ediliyor. Geleneksel olarak 70, aşırı alım koşulları için bir kıyaslama noktası olarak kullanılıyor; bu nedenle her iki kripto paranın da bu seviyelere ulaşmaya eğilimli bir seyir izlemesi muhtemel gözüküyor.

Bununla birlikte, fiyat hareketinin yön değiştirip değiştirmeyeceğini belirlemek için yalnızca geleneksel bir seviyeyi aşmak yeterli kabul edilmiyor. Birçok kereler gözlendiği gibi, ‘aşırı alınmış’ bir varlığın doğru koşullar altında uzun süre boyunca bu şekilde kalma ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Aşırı alınmış bir varlığın doğru koşullar altında uzun süre boyunca bu şekilde kalma ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Hacim belirleyici olacak

Hacim ise toparlanmayla birlikte başlayan fiyat hareketinin görece uzun vadeli bir seyir izleyerek dördüncü çeyrek yükselişinin başlangıcını mı yoksa kısa vadede soğuyacak geçici bir yükseliş mi olduğunu belirlemede büyük bir rol oynayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla hacmin artan bir seyir izlemesi Bitcoin’de fiyatı 21.500 dolar seviyelerine, Ethereum’da ise 1.600 dolar seviyelerine çıkarabilir.

Ortalama geri dönüş hedeflerinin ise her iki kripto para biriminin de hareketli ortalamaları göz önüne alındığında 19.400 dolar ve 1.300 dolar seviyeleri olması bekleniyor.

Net döviz akışı ve balinalar

Net döviz akışı da piyasa eğilimlerini gösterebiliyor. Buna göre, yatırımcıların Salı günkü rallide satış yapmak isteyip istemedikleri belirsiz olsa da, gerektiği takdirde bunu yapacaklarını söylemek zor gözükmüyor. Bunda Bitcoin ve diğer kriptolardaki yatırımcıların son zamanlarda geleneksel borsalara geçiş yapmasının etkisi bulunuyor.

Bu durum, ellerinde en az 1.000 Bitcoin tutan Bitcoin balinalarının hareketlerinden anlaşılıyor. Bir veri olarak ele alındığında balinaların son 11 gündür kripto borsalarına artan miktarlarda Bitcoin gönderdiği gözleniyor. Bu da potansiyel bir satış baskısına işaret etme tehlikesi taşıyor.