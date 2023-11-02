Kripto parada ibre yukarıda

Haftanın en önemli gününü geride bıraktık. ABD Merkez Bankası Fed, merakla beklenen politika faizi kararını açıkladı. Yaygın beklentiye paralel olarak faizler %5,5 düzeyinde üst üste 2. kez sabit tutuldu.

Böylece faizler 22 yılın zirvesinde değiştirilmeyerek bırakıldı.

Söylemler etkili oldu

Faizlerin sabit tutulduğu senaryoda güvercin gözükmemek adına “gerekirse daha fazla faiz artırabiliriz”, “ekonomi güçlü seyrine devam ediyor” gibi cümleler kuran Powell’ın mesajlarını piyasa gelecekte faiz artırma ihtimalini zor olarak değerlendirdi ve böylece birçok varlık fiyatlarında yükseliş meydana geldi.

ABD hisse senedi piyasaları da yükselirken karar sırasında 34.600$ seviyelerinde bulunan Bitcoin, açıklamaların ardından TSİ gece saatlerinde 36.000$’a dokundu.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, kripto paralardaki gelişmeleri değerlendirdi.

Şu anki görünüm nasıl?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu olan SEC’in spot Bitcoin yatırım fonuna (ETF) onay vereceği beklentileriyle son dönemde 34.000$’a kadar yükselerek 17 ayın zirvesini test eden Bitcoin, şu sıralar bu seriyi devam ettiriyor. Birkaç kez denemesini yaptığı 35.000$ seviyesini aşmakta zorlanan Bitcoin, dün Fed sonrası güçlü bir atak ile 36.000$’a kadar yükseldi.

Şu sıralar 35.300$’dan alıcı bulsa da güçlü görüntüsünü koruyor ve kısa vadeli trendin hala yukarı olduğunu gösteriyor. Son yükseliş dalgasında Bitcoin’in arkasında kalan Ethereum da Bitcoin dominasyonundaki düşüş ile 1.875$’a kadar yükseldi. Ethereum da sabah saatlerinde 1.840$ düzeyinde fiyatlanıyor.

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