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Ekonomi Kripto para yükselişi "seriye" bağladı
Ekonomi

Kripto para yükselişi "seriye" bağladı

Yeniakit Publisher
2023-10-26 13:46:00 - 2023-10-26 13:47:11
Kripto para yükselişi "seriye" bağladı

Bitcoin 34.600 dolar seviyelerinden alıcı bulurken üst üste sekiz gündür yükselerek ocak ayından bu yana en iyi seriyi yakaladı.

Altının güvenli liman olarak bir yatırım aracı olarak öne çıkmasının ardından kripto paralardaki yükseliş trendi de devam ederken konjonktürden kaynaklı durum bu paraları da yatırımcının gözünde  güvenli liman kapsamında değerlendirme sürecine almış görünüyor.

Orta Doğu gerginliği başladığından bu yana yüzde 25’i aşan yükselişle Bitcoin 34.600 dolar seviyelerinden alıcı bulurken üst üste sekiz gündür yükselerek ocak ayından bu yana en iyi seriyi yakaladı.

Üç gündür 35.000 dolar denemesi yapan ve kalıcılık sağlayamayan Bitcoin 34.000 dolar bölgesini destek noktası haline getirmeyi başardı. Bitcoin’deki yükselişe eşlik eden lider altcoin Ethereum ise yeni günde 1.840$ üzerinde hareketlilik gösteriyor.

Yeni güne böyle başladı

Yeni günde Bitcoin’e göre daha iyi performans gösteren Ethereum ise daha önce Bitcoin’deki yükselişi tam olarak yakalayamadı. Bitcoin ve Ethereum önderliğinde yükselişin devam ettiği kripto piyasasında son 24 saatte 135 milyon doların üzerinde tasfiye gerçekleşirken bunların 84 milyondan fazlası kısa pozisyonlarda gerçekleşti.

Bitcoin’nin piyasa hakimiyeti son iki yılın zirvesinden ufak geri çekilmelerle devam ederken, Ethereum’un piyasa hakimiyeti yeni güne yüzde 2 yükselişle başladı.
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