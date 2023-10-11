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Ekonomi Kripto para yatırımcısını ne bekliyor?
Ekonomi

Kripto para yatırımcısını ne bekliyor?

Yeniakit Publisher
2023-10-11 11:53:00 - 2023-10-11 11:53:10
Kripto para yatırımcısını ne bekliyor?

Siyaset kadar ekonomi de Ortadoğu'da yaşanan gerilime odaklanmış durumda. Kripto paraların seyrinde ise bu süreç önemli bir eşik teşkil ediyor...

Uluslararası konjonktür ekonomik düzlemde sıcak günler yaşarken kripto piyasası da bu süreci yakından takip ediyor. Gündemin etkisiyle üç gündür negatif kapanış yapan Bitcoin, yeni günde 27.000 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Altcoin Ethereum ise 1.560 dolar seviyelerine gerilemiş durumda. Bu günün gündemine bakıldığında ise Amerika'da Üretici Fiyat Endeksi ve Fed tutanakları takip edilecek. Fed tutanaklarının içeriği de merak konusu.

Bitcoin, üç kez denediği ancak geçemediği 28.000 dolardan küresel tahvil faizlerindeki yükselişin de etkisiyle bir miktar satışlarla karşılaşarak 27.000 dolara kadar düştü. Gerek küresel jeopolitik riskler gerekse konjonktürel riskler etkisini artırıyor ve Bitcoin’i son üç gündür negatif kapanışlar gerçekleştiriyor.

Jeopolitik gerilimin etkisi büyük

Jeopolitik gerginliğin gündemin en üst sıralarında yer aldığı yeni günde makro veriler de piyasalar takibinde olacak. Bugün ABD Üretici Fiyat Endeksi verisi ve TSİ akşam 21.00’da Fed tutanakları açıklanacak. Son günlerde beklenmedik şekilde güvercin açıklamalarda bulunan bazı Fed üyelerinin yorumlarının genel olarak Fed’e sirayet edip etmediğini anlamak için bu akşamki rapor oldukça belirleyici olacak. Olası güvercin mesajlar ile Bitcoin’de hareketlilik artabilir ve tekrar 28.000$ seviyelerine yönelim görülebilir.

Req, uzun zamandır sürdürdüğü düşen kanal hareketini dün gelen %57'lik yükselişle sonlandırdı. Yeni günde %12 civarında artışla devam eden Req, anlık olarak 0.1085$ seviyelerinden alıcı buluyor. SuperRare, bugün %22 artışla birlikte 50 günlük hareketli ortalamasını kırarak pozitif bölgede 0.0717$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

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