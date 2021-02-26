Kripto para şikayetleri yüzde 8 bin 616 arttı

Özellikle Bitcoin’e yapılan yatırımlar ve televizyonda çıkan haberler tüketicilerin kripto paralardan daha da haberdar olmalarına olanak sağladı. Bir gün önce zirve yapıp ardından yüzde 15’lik düşüşler görülen bu yatırım aracıyla ilgili şikayetlerde de adeta patlama yaşandı. 2021 yılında kripto parayla ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konuları derleyen Şikayetvar’ın verilerine göre, bu konudaki şikayetlerin artış oranı Şubat 2021’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 bin 616’ya ulaştı. 2020 Şubat ayında kripto parayla ilgili toplam 109 şikayet gelirken, 2021 Şubat ayında bu sayının 9 bin 500’lere kadar yükseldiği görülüyor.