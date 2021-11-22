Kripto para piyasasında neler oluyor? Kritik tarih neden verildi: İşte ayrıntılar…

Yatırımcılar tarafından anlık olarak takip edilen Bitcoin ve kripto para fiyatları merak konusu oldu. Yatırımcılar “22 Kasım Bitcoin fiyatı ne kadar oldu? Bitcoin yükselecek mi” sorularına cevap ararken piyasa hacmi bakımından en büyük kripto para birimi için uzmanlardan kritik uyarı geldi. NewsBTC’den Aayush Jindal Bitcoin’in 56 bin 500 dolarlık desteğin üzerinde kalması ile yeni bir yükseliş trendi başlayabileceğini söyledi. Ayrıca fon yöneticilerinin yüzde 25'i Bitcoin fiyatının gelecek 12 ayda 75 bin doları geçeceğine inandıklarını dile getirdi.

Kripto para piyasasının en büyük hacimli birimi Bitcoin 69 bin dolar ile rekor seviyesine yükselmesinin ardından düşüş trendine girdi. Bitcoin’deki geri çekilme sonrası altcoin olarak nitelendirilen bir çok kripto para da değer kaybı yaşadı.

60 bin dolar destek seviyesini kıran Bitcoin bir süreliğine 55 bin doları görmesinin ardından yeniden 60 bin dolar seviyesine çıkmıştı. Ardından lider kripto para birimi Bitcoin 22 Kasım sabahında yeniden düşüşe geçerek 57 bin 450 seviyesinden değerleniyor.

Bıtcoın fiyatı yükselecek mi?

Bitcoin’in 56 bin 500 dolarlık desteğin üzerinde kalması ile yeni bir yükseliş trendi başlayabileceğinin altını çizen NewsBTC’den Aayush Jindal yukarı yönlü ilk direncin 58 bin dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Diğer direnç seviyelerini 59 bin 200 ve 60 bin dolar olarak açıkladı.

Bıtcoın yöneticilerinden 75 bin dolar tahmini

CoinDesk'in gördüğü ankete göre, fon yöneticilerinin yüzde 25'i Bitcoin fiyatının gelecek 12 ayda 75 bin doları geçeceğine inanırken, fiyatın 50-75 bin dolar aralığında kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 20 oldu. Yüzde 19 ise fiyatın 25-50 bin dolar aralığına gerileyeceğini öngördü.

Bitcoin'i balon olarak gören fon yöneticilerinin oranının Mayıs ayındaki yüzde 75'ten yüzde 59'a gerilediğini gösterdi.

Katılımcıların yüzde 12'si Bitcoin'in 2022'de en iyi performans gösteren varlık olacağını düşünürken, petrol ve altının daha iyi performans göstereceğine inananların oranı yüzde 10'da kaldı. 2022'de en iyi performansı gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinin göstereceğine inananların oranı yüzde 34 olurken, S&P 500'ün en iyi performansı göstermesini bekleyenlerin oranı yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Birçok altcoin düşüş yaşadı

En büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum da Bitcoin fiyatındaki düşüşü takip etti. Son dönemlerde 4 bin dolar kritik seviyesinin altına düşerek yatırımcısını endişelendiren Ethereum bu seviyeleri korumayı başardı. Cuma günü 4 bin 300 dolardan işlem gören Ethereum bu sabah itibariyle 4 bin 170 dolar seviyesinde bulunuyor.

Son 24 saatte Binance Coin (BNB) yüzde 4,8, Cardano (ADA) yüzde 5,1, Ripple (XRP) yüzde 4,2, Polkadot (DOT) yüzde 3,7 düşüş kaydetti. Solana (SOL) ise yüzde 3,3 değer kazandı.

Kripto para altından rol çaldı

Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını 30 bin dolar seviyelerinde geçirerek yatırımcısını endişelendiren Bitcoin El Salvador’un resmi para birimi olarak kripto parayı onaylaması ve kurumsal yatırımcıların rotayı Bitcoin’e çevirmesiyle yükseliş trendine girdi. Ayrıca küresel düzeyde artan enflasyon ile dünyada birçok insan parasının değerini koruma amaçlı hem de spekülatif amaçlı kripto paraları tercih etmesi yükselişte etkili oldu. Bu dönemde enflasyondan korunma aracı ons altının baskı altında olması Bitcoin'i bir adım öne çıkarmış oldu.