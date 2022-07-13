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Ekonomi Kripto para piyasası milyarlarca dolar kayba uğradı! Bitcoin'de büyük çöküş
Ekonomi

Kripto para piyasası milyarlarca dolar kayba uğradı! Bitcoin'de büyük çöküş

Piyasalardaki sert düşüş devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? Kripto borsası milyarlarca dolar kayba uğradı.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 18:16:00 -
Kripto para piyasası milyarlarca dolar kayba uğradı! Bitcoin'de büyük çöküş

Kripto para piyasaları kabus gibi bir haftayı yaşıyor. Kripto coinlerin neredeyse hepsi bugün de düşüşünü sürdürüyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 6'dan fazla değer kaybetti. Kriptoların toplam piyasa hacmi yaklaşık 880 milyar dolara geriledi.

Saat 13.15 itibariyle Bitcoin'deki düşüş ise yüzde 4.5 oldu. BTC'nin fiyatı 18.910 dolara kadar gerileyerek günler sonra yeniden 19 bin doların altını gördü.

Ethereum ise yüzde 9 değer kaybetti. ETH'nin fiyatı 1.006 dolara kadar inerken Ethereum yeniden bin doların altını görme tehlikesiyle karşı karşıya.

Ripple ve Dogecoin de düşüşünün sürdürüyor. XRP büyük değer kaybederek, haberin yayına hazırlandığı saatlerde 30 cente indi.

DOGE ise büyük düşüşle 5 centleri gördü.

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