Kripto para piyasalarında son durum: Ethereum’da sert düşüş!

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 1.5 düşüş gösterdi ve 2 trilyon 743 milyar dolar seviyelerine düştü. Bitcoin ise yüzde 0,03 seviyesinde artış meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde ise Bitcoin, 60 bin doların üzerine çıkmış ve yeniden inmişti.

Haftanın dördüncü gününde Bitcoin’de yüzde 0,03'luk bir değer artışı yaşandı. BTC'nin fiyatı 56 bin 790 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasalardaki düşüşün daha fazla olması nedeniyle Bitcoin hakimiyeti yüzde 39.15'e yükseldi.

Ethereum ise dünkü hızlı yükselişinin ardından sert düştü. ETH'nin fiyatı yüzde 4.3 geriledi ve 4 bin 523 dolar seviyesini gördü. ETH son 7 günde ise yatırımcısını yüzde 6.2 kara geçirdi. Özellikle Bitcoin’in durgunlaştığı şu süreçte Ethereum özellikle bitcoin’e karşı son üç buçuk yılın en büyük atılımını yaptı. Ethereum Aralık ayının ilk günü itibarıyla Haziran 2018 döneminden bu yana en yüksek seviyesine ulaşmayı başarmıştı.