  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kripto para piyasalarında son durum: Ethereum’da sert düşüş!
Ekonomi

Kripto para piyasalarında son durum: Ethereum’da sert düşüş!

Koronovirüsün yeni varyantı Omicron, kripto para piyasalarındaki risk iştihanı azaltmaya devam ediyor. Haftanın dördüncü gününde Dogecoin, Ethereum ve Ripple bugün düşüş yaşarken, Bitcoin’de ufak yükselişler meydana geldi. En çok değer kaybeden ise yüzde 4,50 ile Dogecoin oldu. Genel bir düşüş trendinde olan kripto para piyasasının yükseliş trendine girip girmeyeceği merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 10:25:00 -
Kripto para piyasalarında son durum: Ethereum’da sert düşüş!

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 1.5 düşüş gösterdi ve 2 trilyon 743 milyar dolar seviyelerine düştü. Bitcoin ise yüzde 0,03 seviyesinde artış meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde ise Bitcoin, 60 bin doların üzerine çıkmış ve yeniden inmişti.

Haftanın dördüncü gününde Bitcoin’de yüzde 0,03'luk bir değer artışı yaşandı. BTC'nin fiyatı 56 bin 790 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasalardaki düşüşün daha fazla olması nedeniyle Bitcoin hakimiyeti yüzde 39.15'e yükseldi.

Ethereum ise dünkü hızlı yükselişinin ardından sert düştü. ETH'nin fiyatı yüzde 4.3 geriledi ve 4 bin 523 dolar seviyesini gördü. ETH son 7 günde ise yatırımcısını yüzde 6.2 kara geçirdi. Özellikle Bitcoin’in durgunlaştığı şu süreçte Ethereum özellikle bitcoin’e karşı son üç buçuk yılın en büyük atılımını yaptı. Ethereum Aralık ayının ilk günü itibarıyla Haziran 2018 döneminden bu yana en yüksek seviyesine ulaşmayı başarmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş'ten Hazine'de bakan değişimiyle ilgili çarpıcı ddia! 'Asıl bombayı bekliyorum'
Ekonomi

İslam Memiş'ten Hazine'de bakan değişimiyle ilgili çarpıcı ddia! 'Asıl bombayı bekliyorum'

Merkez Bankası'nın Kasım ayında 100 baz puanlık indiriminin ardından "istifa ve görevden alma" bekliyorum diyerek Hazine ve Maliye Bakanlığı..
Müjde geldi! Hepsi Türkiye'ye akacak
Ekonomi

Müjde geldi! Hepsi Türkiye'ye akacak

Son 18 yılda Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yatırımı 11,4 milyar doları bulurken, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İffet Polat "Bu yatı..
Düzenli ceviz tüketildiğinde bakın vücutta ne oluyor!
Kadın - Aile

Düzenli ceviz tüketildiğinde bakın vücutta ne oluyor!

Metebolizmayı iyileştiren cevizin düzenli tüketildiği sürece birçok faydası olduğu biliniyor. Peki vücuda bakır, kalsiyum, demir, selenyum, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay