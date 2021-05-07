Kripto para mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Kripto para yasasında neler olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kripto varlıklara yönelik ilginin Türkiye ve dünyada Kovid-19 süreciyle birlikte ciddi oranda arttığına dikkati çekerken, tüm dünyanın bu konuda nasıl düzenlemeler yapılması gerektiği konusunda çalıştığını söyledi.

Kripto para yasasında neler olacak?

Bakan Lütfü Elvan, bu platformların denetlenmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtirken, "Bizim de taslak bir çalışmamız var şu anda, bir kanun teklifi olacak muhtemelen. Arkadaşlarımız çalıştılar, biz gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık." diye konuştu. Merkez Bankasının da bu konudaki düzenleme yaptığını anımsatan Elvan, Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) da bu platformları denetleme yetkisi verdiklerini kaydetti. Elvan, bu yetki çerçevesinde bir rehber hazırladıklarını anlatırken, "Bu platformların uyması gereken kuralları belirledik. Uymadıkları halde nasıl bir yaptırımla, ne kadarlık bir cezayla karşı karşıya kalacaklarını ortaya koyduk.

Kripto paraya nasıl düzenleme yapılacak?

Bu platformlar mutlaka alım satım işlemleri yapanların bilgilerini MASAK ile paylaşacak. MASAK'ın her türlü, bu platformlar üzerinde denetim yetkisi var. Bu platformları, şüpheli alım satım işlemi yapan müşterilerini bildirmeleri ile yükümlü kıldık. 10 bin liranın üzerinde işlem yapanları MASAK'a bildirme zorunluluğu getirdik." dedi.

Kripto para düzenlemesi ne zaman çıkacak?

Arkadaşlarımız bu çalışmaların hepsini yaptılar, bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz, uygun görmesi halinde de bu noktada adımımızı atacağız. Gelir İdaresi tarafında da özellikle vergilendirme konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Dünyadaki uygulamalar nelerdir, ne tür bir yapı var? Bunları yaparken ilgili taraflarla mutlaka konuşulması gerekiyor ki, arkadaşlarımız konuşuyorlar. Bu alanların tamamı, tüm dünyada çalışılan alanlar."

Kripto para yasaklanacak mı?

Kripto paraya yasak mı var? Kripto para alım satımı yasaklanacak mı? Bakan Elvan, bu konuda çok hızlı ilerlemenin doğru olmadığını, temkinli olmak gerektiğini belirtirken, "Bizim 'bu yasaklansın' gibi bir yaklaşımımız kesinlikle yok. Bu alanda alım satım yapan insanların da kötü niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Vatandaşlarımızın mutlaka ihtiyatlı, dikkatli olması gerekiyor, kendilerini, yaşamlarını, gelirlerini riske atabilecek bir girişimde bulunmamaları lazım." ifadelerini kullandı.