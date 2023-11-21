  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Garsooon, rakı getir..!" Hakkımızı helal etmiyoruz

Gazze Sağlık Bakanlığı korkunç gerçeği açıkladı!

Türkiye’nin o bölgesinde deli gibi var! Avrupa ve Uzak Doğu'ya çılgınlar gibi satıyoruz! Bütün dünya, onun için kapımızda yatıyor

Emeklilere çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyorlardı! Yetkililerden flaş açıklama az önce geldi: 2024 yılı itibariyle…

İsrail'den büyük namussuzluk! Çocuklara bakın ne söylettiler! Allah sizi kahretsin

Sen kaşındın ulan dingil! Şimdiye kadar Erdoğan'ın eğilip büküldüğünü gördün mü hiç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu: Depremzede konutlarından büyük müjde

Bunlar resmen Netanyahu’nun sözcüsü! O ifadeler mide bulandırdı! Sizde hiç utanma yok mu yahu

Yine magazin dünyası, yine dolandırıcılık vakası! Ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Kapak öyle olmaz böyle olur! İçimizdeki Alman kompleksliler it gibi titreyecek
Ekonomi Kripto para düzenlemesine ilişkin yasa yolda ve Meclis'e o tarihte sunulacak
Ekonomi

Kripto para düzenlemesine ilişkin yasa yolda ve Meclis'e o tarihte sunulacak

Yeniakit Publisher
2023-11-21 22:17:00 -
Kripto para düzenlemesine ilişkin yasa yolda ve Meclis'e o tarihte sunulacak

Kripto para piyasasına ilişkin yasal düzenleme mecliste: yasal zemin hazırlamak için yürütülen çalışmada sona gelindi.

NTV'nin aktardığı habere göre Kripto para piyasasına, yasal zemin hazırlamak için yürütülen çalışmada sona gelindi.

AKP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri kripto varlıklara ciddi bir toplumsal ilgi olduğunu belirterek, "Burada vatandaşımızı korumak, vatandaşımızın güvenliğini sağlamak ama bir yandan da blok zincir zihniyetinin önünü açmak, onun önünü kapatmamak noktasında çalışmalarımız oldu, oluyor” dedi.

"İlgili kurumlar çalışmalarını yapıyor"

Sektörle iletişim halinde olduklarını kaydeden İleri, "İlgili kurumlar çalışmalarını yapıyorlar. İlerleyen süreçlerde bu konu tekrar gündeme gelecek” dedi.

Yıl bitmeden düzenleme Meclis'e sunulacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Düzenleme ile, kripto para işlemi yürüten yerel borsaların denetlenebilir ve şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor. Kripto para ticaretinin vergilendirilmesi de söz konusu. Yasal düzenlemenin yıl bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

Bakan Şimşek gündeme getirmişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bakanlığının bütçe sunumunda konuyu gündeme getirmişti. Şimşek, Türkiye'nin Mali Eylem Gücü'nün gri listesinden çıkışı için tek bir düzenlemeye ihtiyaç kaldığını söylemiş onun da kripto para düzenlemesi olduğunu vurgulamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23