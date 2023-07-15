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Ekonomi Kripto para devinden o haberlere ilişkin açıklama geldi
Ekonomi

Kripto para devinden o haberlere ilişkin açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-07-15 01:17:00 -
Kripto para devinden o haberlere ilişkin açıklama geldi

Kripto para borsası Binance'in Üst Yöneticisi (CEO) Changpeng Zhao, medyada çıkan işten çıkarma haberlerine ilişkin, şirketin yetenek yoğunluğunu artırmaya yönelik istemsiz işten çıkarmalar gerçekleştirdiklerini, haberlerde yer alan sayıların yanlış olduğunu ve hala işe alım yaptıklarını belirtti.

Zhao, şirketin 1000'den fazla çalışanının işine son verdiğine yönelik ABD medyasında çıkan haberlere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yetenek yoğunluğunu sürekli artırmaya çalıştıkları için istemsiz işten çıkarmaların olduğunu kaydeden Zhao, "Bu her şirkette olur. Medya tarafından bildirilen sayıların hepsi yanlış. İyi tarafından bakarsak, bizim hakkımızda konuşmaya karşı koyamıyorlar. Hala işe alıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD medyasında çıkan haberlerde, Binance'in son haftalarda 1000'den fazla çalışanının işine son verdiği, devam eden sürecin şirketin çalışanlarının 3'te 1'inden fazlasını kaybetmesine neden olabileceği aktarılmıştı.

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