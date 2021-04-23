Kripto para borsası Thodex'in sahibinin kaçacağını 4 gün önce yazmışlar!

Kripto para şirketi Thodex'in işlemlerine ara vermesi ve kurucusu Faruk Fatih Özer'in 21 Nisan Çarşamba günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığının belirlenmesinin ardından şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Sosyal medya ağı Twitter'da Cedric Gerard adlı bir kullanıcı, Thodex'in geçtiğimiz günlerde piyasa fiyatının yüzde 30 altına Dogecoin sattığını ve kripto paralarını almak isteyenlere izin vermediğini belirtti. Gerard, Thodex'in 24 saat içinde yaklaşık 500 milyon dolarlık Dogecoin sattığını yazdı ve düşük işlem fiyatını gösteren ekran görüntüsü paylaştı.

"Bu kaçış stratejisine benziyor"

Sosyal medya kullanıcısı, tweetinde, "Türk borsası Thodex'i inceliyor musunuz? Dogecoin'i yüzde 30 piyasa fiyatının altında satıyorlar ve onları geri almaya çalıştığınızda paraları alıkoyuyorlar. Bir kaçış stratejisine benziyor mu? Bütün bunlar Dogecoin pompasına denk geliyor mu? 24 saat içinde 500 milyon doların üzerinde Dogecoin ticareti yaptılar" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

MASAK şirketin hesaplarına bloke koydu

MASAK ise dün itibarıyla harekete geçti. Thodex firmasının Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan tüm hesaplarına bloke konuldu.

Thodex'in kurucusu: Kaçmadım, geri döneceğim

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter'dan yaptığı açıklama ile iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü. Birkaç gün içinde Türkiye'ye geri dönüş yapacağını söyledi.

Mağdur ve şirket çalışanlarının ifadesi alınıyor

Mağdur ve şirket çalışanlarının ifadelerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde devam ediliyor. Şu ana kadar gözaltına alınan bulunmuyor.

Mağdurlar bir bir şikayetçi oluyor

Thodex'in işleme kapanmasının ardından mağdurlardan bir çoğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yüzbinlerce lirasını kaptıran mağdurlar, 19 Nisan'dan itibaren paralarını çekemediklerini ifade ettiler.