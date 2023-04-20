Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getiriliyor: Türkiye kararı! Herkes şaşkın

Arnavutluk tarafından iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Türkiye'ye getiriliyor.

ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı. İADESİ ONAYLANMIŞTI

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer, 1994'te Kocaeli'de doğdu. 2017'de Thodex adlı şirketi kurdu. Nisan 2021'de şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Daha sonra yapılan araştırmada 2 Milyar $ değil, 150 Milyon $ ile kaçtığı anlaşılmıştır. 23 Nisan 2021'de Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır.



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