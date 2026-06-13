  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya Kupası'nda Katar sürprizi! Alarmları sabah 07.00'ye kurun! İşte Avustralya karşısında muhtemel 11'imiz Dedesinden kalan mirası yaşatıyor! Tam 200 yıldır Toroslar'dan gelen kar suyuyla dönüyor ABD ile imzalanacak mutabakat zaptı İran’ı karıştırdı Mısır ve ABD arasında sıcak temas Yaz mevsiminin gözdesi! Pasaportsuz Maldivler keyfi Tarlaya traktörle değil sandalla gidiyorlar! Buğdayların arasında balıklar geziyor Dünyanın en büyük rezervi oranın altında bulundu: Tamı tamına 6 teravat... Başkan Erdoğan'ın sürprizi izdihama yol açtı: Vatandaşlar akın etti Haya insanı diri tutar! Dijital mecralar idraki öldürüyor
#1
Foto - Dedesinden kalan mirası yaşatıyor! Tam 200 yıldır Toroslar'dan gelen kar suyuyla dönüyor

Mersin’in Anamur ilçesinde dededen toruna aktarılan 200 yıllık su değirmeni, Toroslar’dan gelen kar suyuyla hâlâ dönmeye devam ediyor. Anamur ilçesine bağlı Güngören (Teniste) Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 200 yıllık su değirmeni, Toros Dağları'ndan gelen kar sularıyla dönmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan değirmen, günümüzde doğal yöntemlerle mısır unu üretirken, Anadolu'nun kaybolmaya yüz tutan kültürel miraslarından birini de yaşatıyor. Bir dönem bölgenin en önemli üretim merkezlerinden biri olan tarihi değirmen, teknolojik gelişmelere rağmen geleneksel yöntemlerle faaliyetini sürdürüyor. Yağışların ardından su kaynaklarının yeniden güçlenmesiyle birlikte değirmenin çarkları da yeniden dönmeye başladı.

#2
Foto - Dedesinden kalan mirası yaşatıyor! Tam 200 yıldır Toroslar'dan gelen kar suyuyla dönüyor

Mahallede ‘Gezgin Onur’ olarak tanınan Onur Çınar, çocukluk yıllarından bu yana içinde büyüdüğü değirmeni bugün büyük bir özveriyle işletiyor. Ailesinden kalan tarihi mirası korumaya çalıştığını belirten Çınar, değirmenin yalnızca kendilerine ait bir yapı olmadığını, bölgenin ortak kültürel hafızasının bir parçası olduğunu söyledi. Çınar, "Bu değirmen bize dededen kalan bir miras. Sonrasında ben devraldım. İnşallah benden sonra da devam edecek. Burada hem vatandaşlarımızın ürünlerini öğütüyoruz hem de bu kültürün kaybolmaması için mücadele ediyoruz. Ömrüm yettiği sürece bu değirmeni yaşatmaya devam edeceğim" dedi.

#3
Foto - Dedesinden kalan mirası yaşatıyor! Tam 200 yıldır Toroslar'dan gelen kar suyuyla dönüyor

Güngören Mahallesi Muhtarı Murat Tere ise geçmişte mahallede üç tarihi su değirmeninin bulunduğunu, bunlardan birinin zamanla faaliyetini durdurduğunu, bugün ise iki değirmenin ayakta kaldığını söyledi. Eskiden köyde yoğun mısır üretimi yapıldığını anlatan Tere, değirmenlerin yalnızca üretim yapılan yerler olmadığını, aynı zamanda sosyal hayatın merkezinde bulunduğunu ifade etti. Tere, "Yıllar önce köyümüzde yüzlerce ton mısır üretilirdi. Değirmenlerin önünde uzun kuyruklar oluşurdu. İnsanlar sıra beklerken sohbet eder, çayını kahvesini içerdi. Burası aynı zamanda insanların buluşma noktasıydı" diye konuştu. Mahallede genç nüfusun giderek azaldığını belirten Tere, tarımsal üretimde yaşanan gerilemenin tarihi değirmenlerin geleceğini de etkilediğini söyledi. Yaklaşık 140 hanenin bulunduğu mahallede nüfusun 330 civarında olduğunu kaydeden Tere, su kaynaklarının yetersizliği ve tarımsal faaliyetlerin azalması nedeniyle gençlerin köylerden ayrıldığını ifade etti. Sulama yatırımlarının artırılması gerektiğini vurgulayan Tere, "Tarım arazilerine yeterli su ulaştırılabilirse gençler yeniden üretime döner. Bağlarına, bahçelerine ve dedelerinden kalan topraklara sahip çıkar. Üretim arttıkça bu tarihi değirmenler de yaşamaya devam eder" dedi.

#4
Foto - Dedesinden kalan mirası yaşatıyor! Tam 200 yıldır Toroslar'dan gelen kar suyuyla dönüyor

Geçmişte Güngören ve çevresinde çok sayıda su değirmeninin bulunduğunu belirten Tere, ilgisizlik ve göç nedeniyle çoğunun zamanla yok olduğunu söyledi. Bugün ayakta kalan ilk tarihi değirmenin korunmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Tere, "Bu değirmenler köyümüzün tarihidir, kültürüdür. Sadece taş ve sudan oluşan yapılar değildir. Geçmişimizin, emeğimizin ve üretim kültürümüzün canlı tanıklarıdır. Bu mirasa sahip çıkmak hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kastamonu’da mide bulandıran olay! Sapık cezasını buldu
Gündem

Kastamonu’da mide bulandıran olay! Sapık cezasını buldu

Kastamonu’da 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. ..
Rusya bugün itibariyle yasakladı: Türkiye'nin başına talih kuşu kondu
Ekonomi

Rusya bugün itibariyle yasakladı: Türkiye'nin başına talih kuşu kondu

Rusya ile Ermenistan arasında son dönemde yaşanan diplomatik gerilimin ardından, Moskova'nın bazı kritik ürünlerin tedarikinde yeni arayışla..
Göztepe’de Cisse sesleri
Spor

Göztepe’de Cisse sesleri

Göz Göz'ün, bonservisi elinde olan ve son olarak Macaristan’ın köklü kulüplerinden Ferencvaros’ta forma giyen 30 yaşındaki deneyimli savunma..
Mardin'deki o festival tepkilere rağmen gerçekleşti!
Yerel

Mardin'deki o festival tepkilere rağmen gerçekleşti!

Mardin'in Yeşilli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali, kamuoyundan yozlaşmaya yönelik..
Camiye sıfır meyhane mi olur! Durdurun bu rezilliği
Gündem

Camiye sıfır meyhane mi olur! Durdurun bu rezilliği

Üsküdar'da tarihi Kandilli Camii'ne bitişik halde açılan meyhane, başta mahalle sakinleri ve cami cemaati olmak üzere toplumda büyük öfke çe..
A Milli Takım kampında skandal görüntü! İddia Türkiye'yi salladı
Spor

A Milli Takım kampında skandal görüntü! İddia Türkiye'yi salladı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü'nün A Milli Takım kampında sigara içerken görüntülendiği öne sürülen video futbol gündemine o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23