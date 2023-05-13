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Ekonomi Kripto para borsası Binance o ülkeden çekiliyor
Ekonomi

Kripto para borsası Binance o ülkeden çekiliyor

Yeniakit Publisher
2023-05-13 17:16:00 -
Kripto para borsası Binance o ülkeden çekiliyor

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, Kanada pazarından çekilme kararı aldığını duyurdu.

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, Kanada pazarından çekilme kararı aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Binance'in Kanada pazarından "proaktif olarak" çekilerek diğer önde gelen kripto para şirketlerine katılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Kanada blockchain endüstrisinin geri kalanı için büyük umutlarımız vardı. Ne yazık ki, sabitkoinler ve kripto borsalarına sağlanan yatırımcı limitleri ile ilgili yeni düzenleme, şu anda Kanada pazarını Binance için artık dayanılamaz hale getiriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Binance'in Kanadalı kullanıcılarını korumak için diğer makul yolları araştırdığı sürece bu kararı ertelediği belirtilen açıklamada, ancak öyle bir yol olmadığının görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Binance'in Kanada'da kalan diğer kullanıcılarının hesaplarının bu karardan nasıl etkileneceğine dair kapsamlı bilgilerin yer aldığı bir e-posta alacağı bildirildi.
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Binance'in yeni düzenlemeyi haklı bulmasa da özenli ve kapsamlı bir düzenleyici çerçeve hedefleyen Kanadalı düzenleyicilerle ilişki kurmaya devam etmeyi umduğu belirtilen açıklamada, "Kanadalı kullanıcılar daha geniş bir dijital varlık paketine erişme özgürlüğüne sahip olduklarında, pazara bir gün geri döneceğimize eminiz." ifadesi kullanıldı.

Kanada, son aylarda kripto varlık ticaret platformları için düzenlemeleri sıkılaştırdı.

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