‘Kripto Kraliçesi’nin cezası belli oldu: Binlerce kişiyi dolandırmıştı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çinli kripto kraliçesi Qian Zhimin 6 yıl süren kaçışın ardından İngiltere’de yakalandı. Binlerce kişiyi dolandırmıştı

Çinli kripto kraliçesi Qian Zhimin, 6 yıl süren kaçışın ardından İngiltere’de yakalandı. Mahkeme Zhimin’e 11 yıl 8 ay, yardımcısına ise 4 yıl 11 ay hapis cezası verdi. Zhimin’in kurduğu “Mavi Gökyüzü Selamı” adlı sahte yatırım şirketiyle 120 binden fazla kişiyi 6,6 milyar dolar dolandırdığı belirlendi. Londra’daki lüks malikanelerde yaşadığı tespit edilen Zhimin’in evinde 61 bin Bitcoin ele geçirildi. İngiltere polisi operasyonu ülke tarihinin en büyük kripto para el koyma olayı olarak duyurdu.

Çinli “kripto kraliçesi” olarak tanınan Qian Zhimin, 6 yıl süren kaçışın ardından 2024 yılında İngiltere’de yakalandı. İngiltere mahkemesi, Zhimin’i 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Yardımcısı Seng Hok Ling ise 4 yıl 11 ay ceza aldı.

Zhimin’in Çin’de kurduğu “Mavi Gökyüzü Selamı” adlı sahte teknoloji yatırım şirketi, piramit sistemiyle işleyen büyük bir dolandırıcılık ağına dönüştü. 120 binden fazla yatırımcıyı kandıran Zhimin, yaklaşık 6,6 milyar dolar topladı.

Yatırımcılar, sistemin sunduğu düzenli küçük kazançlar nedeniyle uzun süre bu yapının meşru olduğuna inandı. Ancak Çin’de başlatılan soruşturmanın ardından Zhimin, sahte pasaportla İngiltere’ye kaçtı. Londra’da aylık 17 bin sterlin kira ödediği lüks bir malikane kiraladı.

Polisin düzenlediği operasyonda, 61 bin Bitcoin yüklü cihazlar ele geçirildi. Bu, İngiltere tarihindeki en büyük kripto para el koyma operasyonu olarak kayıtlara geçti.

Metropolitan Police Ekonomik ve Siber Suçlar Dairesi Başkanı Will Lyne, operasyonla ilgili şunları söyledi:

“Bugünkü mahkeme kararı, büyükşehir polisinin bugüne kadar yürüttüğü en uzun soluklu, en büyük ve en karmaşık ekonomik suç soruşturmalarından birini sonlandırıyor. Zhimin yıllarca kaçak yaşadı, oldukça lüks bir hayat sürdü. Birleşik Krallık’ın farklı bölgelerinde yüksek kira bedelli evlerde kaldı, aşçısından yardımcısına kadar bir ekiple yaşamını sürdürdü.”

