Kripto kışı sona mı eriyor? İşte merak edilen cevap

Bitcoin'in son zamanlarda görülen volatilite eksikliği kötü bir işaret anlamına gelmiyor olabilir. CNBC’nin haberine göre analistler fiyatların “dip noktasına” ulaştığına dair belirtiler gördüklerini açıkladı.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, dijital para birimleri, Bitcoin'in 68.990 dolara kadar yükseldiği 2021 rallisinin ardından keskin bir şekilde düştü. Ancak son birkaç aydır, Bitcoin'in fiyatı son dönemde inatla 20.000 dolar civarında seyrediyor ve bazı uzmanlara göre bu piyasadaki oynaklığın durulduğunu işaret ediyor.

Kripto araştırma şirketi Kaiko'nun verilerine göre, geçen hafta kripto para biriminin 20 günlük yuvarlanan volatilitesi, 2020'den bu yana ilk kez Nasdaq ve S&P 500 endekslerinin altına düştü. Bitcoin'in hisse senetleriyle olan korelasyonu, daha fazla kurumsal yatırımcının kriptoya yatırım yapması birlikte yükseldi. Ancak Bitcoin'in fiyatı son zamanlarda istikrar kazandı.

Kripto borsası Luno’nun Uluslararası Başkanı Vijar Ayyar kripto piyasasına ilişkin açıklamasında, “Bitcoin esasen 4 aydır 18-25 bin dolar aralığında işlem görüyor. Bu da konsolidasyonu ve potansiyel bir dip formasyonunu gösterir. Zira bu süreçte Dolar Endeksi’nin de zirveye çıktığını görüyoruz. 2015'te olduğu gibi önceki durumlarda, Dolar Endeksi zirveye ulaştığında Bitcoin’in de dibe ulaştığını gördük. Burada çok benzer bir modelin yaşandığını görüyor olabiliriz” ifadelerine yer verdi.

Kripto kredi firması Nexo’nun Eş Kurucusu Antoni Trenchev Bitcoin’in fiyat istikrarının, “dijital varlık piyasasının olgunlaştığına ve daha az parçalanmış hale geldiğine dair güçlü bir işaret” olabileceğine dikkat çekti.

Kripto kışının sonu mu?

Kripto para birimleri bu yıl acımasız bir düşüş yaşadı ve 2021 rallisinin zirvesinden bu yana 2 trilyon dolar değer kaybetti. Dünyanın en büyük dijital parası olan Bitcoin, Kasım ayındaki zirvesinden yaklaşık %70 oranında düştü.

"Kripto kışı" olarak adlandırılan bu dönem ABD Merkez Bankası’nın (FED) yükselen enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını yükseltmesiyle birlikte gerçekleşti. Three Arrows Capital gibi yüksek kaldıraçlı bahislere sahip büyük kripto yatırımcıları, fiyatlar üzerindeki baskıdan etkilendi ve piyasanın düşüşünü daha da hızlandırdı.

Bununla birlikte, bazı yatırımcılar buzun şimdilerde çözülmeye başladığını düşünüyor.

Ayyar'a göre, kurumsal yatırımcıların fiyatlardaki durgunluğu göz önüne alarak Bitcoin'e yönelme konusunda daha istekli olduğu bir "birikim aşaması" dönemine girildiğine dair işaretler var. Ayyar, "Bitcoin'in böyle bir aralıkta sıkışıp kalması onu sıkıcı hale getiriyor, ancak bu aynı zamanda perakende yatırımcının ilgisini kaybettiği ve ‘akıllı para’nın birikmeye başladığı zamanlardır" dedi.

Dijital varlık yönetimi firması Wave Financial'ın Uluslararası Başkanı Matteo Dante Perruccio, "Geleneksel piyasalara ilginin düştüğünü göreceğiniz bir dönemde geleneksel kurumsal yatırımcıların kriptoya olan talebindeki sezgisel bir artışı" öngördüğünü söyledi.

Finansal kurumlarsa, fiyatlardaki düşüşe ve perakende yatırımcıların ilgisinin azalmasına rağmen kriptoya girmeye devam ediyor.

Mastercard, bankaların kripto ticareti sunmasına izin veren bir hizmet duyurdu. Ödeme sistemleri devi daha önce kart firmaları için yeni bir blockchain güvenlik aracı başlatmıştı. Bu arada Visa da, kullanıcıların ticari hesaplarına bağlı banka kartları sunmak için kripto borsası FTX ile ortaklık kurdu.

Goldman Sachs, kriptoda düşüş ağırlıklı bir dönemin sonuna yakın olabileceğimizi öne sürdü. Perşembe günü yayınlanan bir notta, banka analistleri Bitcoin'in Kasım 2018'deki ticaretiyle paralellikler olduğunu söyledi. Söz konusu dönemde Bitcoin yükseliş dönemine girmeden önce fiyat istikrarına kavuşmuştu.

Goldman'ın analistleri, Kasım 2018 dönemi için "Düşük volatilite büyük bir bitcoin ayı piyasasını takip ediyordu" hatırlatmasına yer verdi. Analistler kriptodaki parasal sıkılaştırmanın Tether gibi sabitcoin’lerden ayrılarak likiditeyi azalmasıyla meydana geldiğini ekledi. ABD Doları’na sabitlenmiş bir sabitcoin olan USD Coin'in dolaşımdaki arzı Haziran ayından bu yana 12 milyar dolar düşerken, Tether'in dolaşımdaki arzı Mayıs ayından bu yana 14 milyar doların üzerine düştü.

Bitcoin madencileri kripto para birimi satışlarını azalttığı için satış baskısı da yavaşladı ve bu da madencilik alanı için en kötüsünün bitebileceğini düşündürüyor. Goldman Sachs'a göre, halka açık Bitcoin madencileri Haziran ayında 12.000 Bitcoin ve Eylül ayında ise sadece 3.000 civarında Bitcoin sattı.

Wave Financial'dan Perruccio, gelecek yılın ikinci çeyreğinin kripto kışının nihayet sona erdiği zaman olmasını bekliyor:

"DeFi (merkezi olmayan finans) alanında, endüstrinin gelişmesi için kesinlikle gerekli olan birçok küçük oyuncuda çok daha fazla yıkımı görmüş olacağız."

Tüm gözler FED’de

Kripto varlık yönetimi firması CoinShares'in Araştırma Başkanı James Butterfill, bu aşamada çok fazla sonuç çıkarmanın zor olduğunu söyledi. Bununla birlikte, Butterfill "Daha fazla fiyat düşüşünden ziyade yukarı yönlü daha büyük bir potansiyel tarafında arayış içerisindeyiz" diye ekledi.

Kripto uzmanı Butterfill, "Son zamanlarda en büyük fon çıkışları açığa Bitcoin pozisyonlarında gerçekleşirken olurken, son 6 hafta içinde uzun vadeli Bitcoin'e küçük ama kesintisiz girişler gördük" dedi.

Butterfill, daha fazla Bitcoin alımına yol açacak en önemli şeyin, ABD Merkez Bankası’nın (FED) agresif sıkılaştırmasını hafifletmeyi planladığına dair bir sinyal olacağını söyledi. FED’in bu hafta gerçekleşecek para politikası toplantısında faiz oranlarını 75 baz puan artırması bekleniyor. Ancak merkez bankası yetkililerinin gelecekteki artışların hızını yavaşlatmayı düşündükleri bildiriliyor.

Butterfill, "Müşteriler bize Fed'in para politikasında değişikliğe gittiği veya değişikliğe yakın olduğu dönemde, Bitcoin'e pozisyon eklemeye başlayacaklarını söylüyorlar. Net açığa satışların son tasfiyeleri, fon akışları perspektifinden gördüklerimizle senkronize bir biçimde hareket ediyor ve bu da açığa satıcıların teslim olmaya başladığı anlamına geliyor" dedi.