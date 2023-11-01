"Kripto" için kritik söylemler ön planda

Bugün ABD Merkez Bankası Fed, 1,5 aylık aranın ardından TSİ 21.00’da faiz kararını açıklayacak. Politika faizinin değişmeyerek sabit bırakılması ve faiz artırım döngüsünün sonuna gelinmesi piyasanın genel beklentisini oluşturuyor.

Şu anki seviyeler

Beklentiler bu yöndeyken Bitcoin, 34.400 dolar üzerinde güne başladı ve bu noktayı destek bölgesi haline getirmeye çalışıyor. Genel görünüm pozitif görüntüsünü korumaya devam ediyor. Ethereum uzun süredir altında kaldığı 1.800 dolar seviyesini geçmiş oldu. Sabah saatlerinde 1.810 dolardan alıcı buluyor.

Fed eşiği mi?

FED toplantısının ardından Başkan Powell’ın bir konuşması takip edilecek. Orada verilecek olan mesajlar ve geleceğe yönelik sinyaller piyasa üzerinde oynaklık yapabilecek. Fed kararlarının piyasaya olan etkisi zaman zaman değişebiliyor. Parasal sıkılaşmanın devam edeceği beklentileri uzun vadeli piyasa beklentilerini olumsuz etkilerken, faiz artırım döngüsünün sonuna gelinmesinin sinyallenmesi ileride bir indirim olacağı beklentilerini doğurduğu için olumlu etki edebiliyor.

Düzenleme açıklaması

Altcoinlerdeki yükseliş Bitcoin dominasyonunun son dönemin zirvelerinden geriye çekilmesiyle gerçekleşiyor. 55 seviyelerinden 53,5’lara gelen bir dominasyon altcoinleri kısa vadeli destekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkenin gri listeden çıkarılması için kripto varlıklarla ilgili adım atılacağını, sadece bu hususun kaldığını ve hızlı bir şekilde aksiyon aldıklarını ve alacaklarını söyledi.