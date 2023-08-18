Kripto borsalarında deprem! Bitcoin ve Ethereum çöktü!

Bir süredir yatay seyir halinde olan kripto paralarda dün peş peşe yaşanan gelişmeler sonrası ani düşüş yaşandı. Düşüş etkisini özellikle de Bitcoin ve Ethereum'da gösterdi.

Piyasalarda son 24 saatte yaşanan değişim kripto para piyasasını büyük oranda etkiledi. Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto paralarda gerileme yaşandı.

BITCOIN’DE KESKİN DÜŞÜŞ

NTV’de yer alan haberde Coingecko’da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 7.3 düşerek 1.1 trilyon doların altına geriledi.

Bitcoin ise düşüşün lokomotifi oldu. BTC yüzde 7,9 oranında değer kaybederek 26 bin 366 seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in son 24 saatte test ettiği en düşük seviye ise 25 bin 649 dolardı.

Ethereum da yüzde 7 değer kaybetti. ETH’nin fiyatı bin 671 dolara indi. Ripple yüzde 17’ye yakın değer kaybıyla 49 cente gerilerken, Dogecoin ise yüzde 10 dülerek 6.1 cent oldu.

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Uzmanlara göre bu düşüşte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçtiğimiz hafta açıklaması beklenen Bitcoin ETF kararını ertelediğini açıklaması etkili oldu. Piyasalar kararı beklerken ertelendiği haberini aldı.

Bu kararın ardından Wall Street Journal 17 Ağustos akşam saatlerinde yayılan bir haberinde Elon Musk’ın şirketi Space X‘in elinde bulundurduğu 378 milyon dolarlık Bitcoinleri geçtiğimiz tarihte sattığına yönelik iddialarda bulundu. Yapılan işleme dair tarih ve net olarak miktar bilgisi iletilmedi.

2021-2022 tarihlerine ait satış olmasına rağmen piyasanın bunu Bitcoine güvensizlik olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

Bu iki haberin ardından Çin’in emlak devi olarak bilinen şirket Evergrande 17 Ağustos günü ABD’de 15. iflas başvurusunda bulundu. Başvuru kapsamında Evergrande’in ABD’deki mal varlıkları korunurken, ABD dışındaki iştiraklarında ise yeniden düzenleme süreçleri gerçekleşecek.