Kripto boğa dönemine "dönebilir"

Hafta içinin son işlem günündeyiz ve Bitcoin, dün yatay bir şekilde fiyatlanarak günü 37.300 dolar seviyesinde kapattı. Sabah saatlerinde ise Bitcoin 37.400 dolardan alıcı bulurken Ethereum 2.070 dolar bölgesinde fiyatlanıyor. Haftalık bazda sınırlı da olsa hala yükseliş eğiliminde bulunan Bitcoin, hafta sonu eğer 37.250$ seviyesinin altına düşmez ise 3 yıl sonra ilk kez üst üste 6 haftayı pozitif kapatmış olacak.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak kripto para piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Boğa döneminin adımları

Bitcoin’deki yükseliş birçok analiste göre güçlü bir boğanın içerisinde bulunduğumuzun göstergesi. Bazı analistlere göre ise en az 2 yıl sürecek olan bir boğa döneminin ilk adımları. Bunu zaman içerisinde tecrübe edeceğiz ancak olumsuz olayları arkada bırakmış ve yoluna daha güçlü bir şekilde devam eden bir kripto para piyasası olduğu artık kabul edilmesi gereken de bir gerçek.

Öne çıkan başlıklar

Makro veri anlamında da sakin bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bu haftanın en önemli verisi Fed tutanaklarıydı ve tutanaklarda piyasalar Fed'in faiz oranlarını daha fazla artırmayacağına ikna olurken, bunun başta hisse senedi ve kripto para piyasaları olmak üzere pozitif yansıdığını görüldü. Dolayısıyla yaklaşık 2 yıldır süregelen finansal piyasalar üzerindeki baskının da son günlerine yaklaştığımız Fed tarafından da dile getiriliyor. Bu da orta ve uzun vadede kripto para sektörünü destekleyici.