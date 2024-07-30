Krikolu magandaya uçan kafa! Görenlerin içinin yağı eridi!

Olay, Pendik’te saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Erol Kaya Caddesi üzerinde seyir halinde anlaşmazlık yaşayan 2 araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri arabasından aldığı kriko ile diğer sürücüye saldırdı. Olaya tanık olan bir vatandaş ise krikolu saldırganın yüzüne kafa atarak olay yerinden uzaklaştırdı. Kavga, vatandaşların araya girmesi ile sonlandı. Kavga anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.