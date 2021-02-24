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Gündem Kreşte 'eşcinsel' kepazelik: Görenleri hayrete düşüren rezalet!
Gündem

Kreşte 'eşcinsel' kepazelik: Görenleri hayrete düşüren rezalet!

Ankara'da faaliyet gösteren Mutlu Kaktüs Kreşi, 2022 yılı ön kayıt formuna 0-6 yaş çocuklar için üçüncü bir cinsiyet ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 14:02:00 -

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr 

0-6 yaş çocukların okul öncesi eğitimine yönelik faaliyet gösteren Mutlu Kaktüs Kreşi, akıl almaz bir rezilliğe imza attı.

Üçüncü cinsiyet eklediler

İnternet üzerinden online olarak, eğitim almak isteyen çocuklar için ön kayıt alan kreş yönetimi, 'Çocuğunuzun cinsiyeti nedir?' sorusuna kız ve erkek ile birlikte üçüncü bir seçenek daha ekledi.

LGBTİ'yi temsil eden renkler ön planda!

Kreşin tanıtımının yapıldığı sosyal medya hesaplarında da eşcinsel sapkınlığı temsil eden renklerin varlığı ön plana çıkıyor. Öte yandan bir tanıtım videosunda 'Çocuğunuzun cinsiyeti nedir?' bölümüne de yer verilirken, burada da üçüncü bir seçenek olarak 'diğer' şıkkının olduğu gözleniyor.

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