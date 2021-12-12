4 kişilik kahvaltı maslarınızı süsleyecek krep tarifi.

Krep tarifi 4 kişilik

1 fincan un

2 yumurta

½ su bardağı süt

½ su bardağı su

¼ çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Yapılışı

Krep tarifi için önce büyük bir karıştırma kabında un ve yumurtaları çırpın. Süt ve suyu azar azar ekleyerek karıştırın. Tuz ve tereyağını ekleyin; pürüzsüz olana kadar çırpın. Hafifçe yağlanmış kızartma tavasını orta yüksek ateşte ısıtın. Her krep için yaklaşık 1/4 fincan kullanarak, hamuru tavaya dökün veya kepçe ile alarak dökün. Hamurun yüzeyi eşit şekilde kaplaması için tavayı dairesel bir hareketle eğin. Alt kısmı açık kahverengi olana kadar krepi yaklaşık 2 dakika pişirin. Spatula ile açıp diğer tarafını çevirip pişirin. Kahvaltılık krepler hazır. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun...