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Kadın - Aile Krep tarifi 4 kişilik
Kadın - Aile

Krep tarifi 4 kişilik

Krep tarifi Pazar kahvaltılarının olmazsa olmazı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 20:01:00 - 2021-12-12 20:17:04
Krep tarifi 4 kişilik

4 kişilik kahvaltı maslarınızı süsleyecek krep tarifi.

Krep tarifi 4 kişilik

  • 1 fincan un
  • 2 yumurta
  • ½ su bardağı süt
  • ½ su bardağı su
  • ¼ çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Yapılışı

Krep tarifi için önce büyük bir karıştırma kabında un ve yumurtaları çırpın. Süt ve suyu azar azar ekleyerek karıştırın. Tuz ve tereyağını ekleyin; pürüzsüz olana kadar çırpın. Hafifçe yağlanmış kızartma tavasını orta yüksek ateşte ısıtın. Her krep için yaklaşık 1/4 fincan kullanarak, hamuru tavaya dökün veya kepçe ile alarak dökün. Hamurun yüzeyi eşit şekilde kaplaması için tavayı dairesel bir hareketle eğin. Alt kısmı açık kahverengi olana kadar krepi yaklaşık 2 dakika pişirin. Spatula ile açıp diğer tarafını çevirip pişirin. Kahvaltılık krepler hazır. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun...

 

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