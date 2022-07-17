Krep nasıl yapılır? Tam buğday unlu krep tarifi
Kahvaltı sofralarınız için kolay ve leziz bir tarif arayanlar 'Krep nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, krep nasıl yapılır? Tam ölçülü krep tarifi:
Pazar sabahına yakışacak, çocuklarınızın yüzlerini güldürecek bir tarif mi arıyorsunuz? İşte, tam ölçülü krep tarifi:
Tam buğday unlu krep tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı süt
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı tam buğday unu
- Yarım çay kaşığı karbonat
- 1,5 çay kaşığı tuz
- Sıvıyağ
Krep nasıl yapılır?
Derin bir kesenin içerisine yumurtayı kırın ve telle çırpın.
Kaseye sütü ekleyip karıştırma işlemine devam edin.
Sütün ardından kaseye azar azar unu ekleyin.
Son olarak karışıma tuz ve karbonatı ekleyin.
Kasenin ağzını kapatın ve hazırladığınız hamuru buzdolabına kaldırın.
Hamuru en az yarım saat buzdolabında dinlendirin.
Bir tavaya yağ ekleyip iyice ısıtın.
Isınan tavaya krep hamurundan bir kepçe dökün.
Krepin iki tarafını da pişirin.
Afiyet olsun.