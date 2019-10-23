0553 313 94 23

Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Lideri Vladimir Putin'in Esed ile telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Soçi'de yaptığı görüşmeyle ilgili bilgi verdiğini belirtti. Peskov, "Esed, Vladimir Putin'e teşekkür etti, çalışma sonuçlarına tam desteğini açıkladı" diye konuştu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 00:56
Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Esed ile telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Soçi'de yaptığı görüşmeyle ilgili bilgi verdiğini belirtti. Esed'in, Soçi'deki görüşmeden çıkan kararlara destek verdiğini aktaran Peskov, "Esad, Vladimir Putin'e teşekkür etti, çalışma sonuçlarına tam desteğini açıkladı" ifadelerini kullandı.

"Rusya lideri, Suriyeli mevkidaşını, 6 saatten fazla süren görüşmenin sonuçlarıyla ilgili bilgilendirdi, görüşme sonucun varılan mutabakatın temel hükümlerini anlattı" diyen Kremlin Sözcüsü, Putin'in, sonuç olarak başlıca görevin Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak ve Anayasa Komitesi kapsamındaki çalışmalar dahil politik çözüm arayışındaki ortak çabaları sürdürmek olduğunu kaydettiğini söyledi.

Esed Putin'e teşekkür etti

Sputnik'in haberine göre, Esed'ın, Soçi'deki görüşmeden çıkan kararlara destek verdiğini aktaran Peskov, "Devlet Başkanı Esed, Vladimir Putin'e teşekkür etti, çalışma sonuçlarına tam desteğini açıkladı ve ayrıca Suriyeli sınır muhafızlarının Rus askeri polisle birlikte sınıra çıkmaya hazır olduğunu bildirdi" diye ekledi.

Ne olmuştu?

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü. Görüşmede, SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometrederinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.

İşte Türkiye-Rusya arasında imzalanan mutabakatın tam metni:

1. Her iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.

2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3. Bu çerçevede,Tel Abyad ve Ras Al Ayn'ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.

4. Her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00'den itibaren,Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları,Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.

6. Münbiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.

8.Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 00:56
  1. Adana
  2. Türkiye
  3. Rusya
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Suriye
  6. Vladimir Putin
  7. Esed

YORUM YAZ

  • hsnhsn23 sa önce
    adam zil takip oynamıştır bile. türkiye onca uğraştı güvenli bölge diye kazanan rus uşağı esed şrfsz i oldu. türkiye yine güvenmenin cezasını çekti ve hala ders almıyor şu bizim devlet yöneticileri. bre adamlar hiç değil güvenli bölgenin yarısını alın da sonra gavurla masaya oturun ama yok yok hep laf laf laf elde devede kulak misali. şimdi sen o iki üç milyon şüpheliyi nereye yerleştirecen. devede kulak mşsali o toprak parçasına mı. geri kalan güvenli bölge alanı büyük ölçüde rus ve esed in elinde. suriyeli buraya nasıl gelecek.
  • MâlumMâlum23 sa önce
    Zalim Esed, İdlib'te insan bırakmayacak. Biz de bunun yolunu açmış mı oluyoruz sanki...
  • YayhaYayha1 gün önce
    Enson firsd leydiyle tarihi mısır çarşısını gezdiriyordu bizim siyasiler oda cok köklü bir ülkeniz vardıye metiyeler düzüyordu sonra bir anda nerden patlak verdi dostumuzla aramız açıldı .yanlız olanlar masum aylan bebek gibi canlara oldu.filler tepişti ezilenler torak oldu fillerin karnı doydu ortalık duruldu.
  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 1 gün önce
    esat feodal devlet yapısı içindeki oluşumlardan ve onların güç mekanizması ve tekelerinden sınırlıda olsa kurtulduğu için şükür etmesi lazım.Ilerisi kendisinin atacağı adımlarla Suriyenin bekasına yardımcı olacaktır.Mevcut kullanılmaya müsait nüfusunun büyük bir kısmınıtemsil eden, feodal yapı görünümü oluşturan devlet içinde devlet özentisinde olan çoğunlukla masaya oturmalıdır.
  • SerhatSerhat1 gün önce
    Münbiç konusunda hızlı olmalıyız
  • KafkasKafkas1 gün önce
    Esad tabiiki teşekkür eder, çünkü bu harekatta kazanan Esad ve 5'inci Kolordu Üniforması giydireceği PKK oldu.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak? MEB Son dakika LGS sınav tarihi açıklandı
  1. 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?..
  2. Skandal! ABD’li senatörler terörist..
  3. Soçi mutabakatı sonrası Rusya'dan flaş..
  4. Osman Hamdi Bey kimdir? İstanbul..
  5. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  6. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
  7. Ayrılıkçı Katalanlara İspanyol..
  8. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
  9. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  10. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  11. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  12. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  13. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  14. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  15. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  16. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  17. Galatasaray'da Küfür krizi!
  18. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  19. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  20. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  21. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  22. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
  23. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
  24. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
  25. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
  26. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
  27. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
  28. Arakanlılara yönelik 'savaş..
  29. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
  30. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi