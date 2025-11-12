Kremlin’den insani yardım adı altında çirkin oyun! Rusya Afrika'dan asker topluyor

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (CCD), Rusya’nın Afrika’da “insani yardım” ve ticaret projelerini asker toplama kılıfı olarak kullandığını ortaya koydu. İddialara göre Kremlin, özellikle Kenya ve çevre ülkelerdeki gençleri iş, eğitim ve yardım vaadiyle kandırıp Ukrayna cephesine gönderiyor.

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (CCD), Rusya’nın Kenya ile ekonomik ilişkilerini kullanarak Afrikalı vatandaşları Ukrayna’daki savaşta savaşmak üzere askere aldığını paylaştı.

MOSKOVA'DAN AFRİKA'DA YENİ STRATEJİ

CCD’nin 11 Kasım tarihli açıklamasına göre Rusya, Kenya ile ekonomik işbirliğini derinleştiriyor.

Moskova, Doğu Afrika’daki etkisini genişletme sürecini, Ukrayna’daki savaşta görev almak üzere Afrikalı askerlerin toplanmasıyla eş zamanlı yürütüyor.

"Rusya’nın ticaret ve altyapı girişimlerini Kenya’nın kalkınma programlarıyla uyumlu hale getirdiğini", Rus şirketlerine bölgesel limanlara ve pazarlara erişim sağlayacak yeni anlaşmalar üzerinde çalıştığını öne sürüldü.

Analistlere göre Kremlin’in amacı yalnızca ekonomik değil. Rusya, Afrika ülkelerini enerji, gıda ve yatırım alanlarında kendine bağımlı hale getirerek jeopolitik nüfuzunu artırmak istiyor.

"İNSANİ YARDIM MASKESİYLE ASKER TOPLAMA"

CCD açıklamasında, "Kremlin, kendi hedeflerini ilerletmek için Afrika ülkelerinin ekonomik, bilgi ve insan kaynaklarını seferber etmeye çalışıyor" denildi.

"Rusya, Ukrayna’ya karşı savaşta kullanmak üzere Küresel Güney ülkelerinin vatandaşlarını işe almak için ticaret ve sözde insani projeleri bir kılıf olarak kullanıyor."

Merkez, altyapı ve gıda işbirliği gibi alanlarda artan ekonomik faaliyetlerin, aslında askeri işe alım ve propaganda operasyonlarını gizlemeye yaradığını da iletildi.

KİEV'DEN UYARI: AFRİKALILAR KANDIRILIYOR

Ukrayna istihbaratına göre, Rusya ve özel askeri şirketler Afrika’daki gençleri istihdam, eğitim ya da para vaadiyle kandırıyor; ancak bu kişiler daha sonra cepheye gönderiliyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, 36 Afrika ülkesinden en az 1.436 kişinin şu anda Rus ordusu saflarında savaştığını açıklamıştı.