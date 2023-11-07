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Dünya Kremlin'den Gazze'de ateşkes açıklaması
Dünya

Kremlin'den Gazze'de ateşkes açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-07 16:46:00 -
Kremlin'den Gazze'de ateşkes açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Durum son derece gergin ve insani açıdan felaket niteliğinde." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Durum son derece gergin ve insani açıdan felaket niteliğinde." dedi.

İNSANİ AÇIDAN FELAKET

Siyonist ordusunun "askeri operasyonunun" devam ettiğini söyleyen Peskov, "Bu durumda çatışmalara insani ara verilmesi ve Gazze'deki sivil halkın insani ihtiyaçlarının karşılanması bizim için çok önemli. Elbette, Rus vatandaşlarının Gazze'den ayrılma imkanına sahip olması da bizim için önemli. Diplomatlarımız bunun için çalışıyor. Durum son derece gergin ve insani açıdan felaket niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Peskov, bir gazetecinin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bölgedeki ülke liderleriyle temasları planlanıyor mu?" sorusuna, "Temaslar çalışma düzeyinde her gün sürüyor, en üst düzeyde temaslar planlanmıyor." yanıtını verdi.

Çatışma bölgesine insani yardım sağladıklarını belirten Peskov, bu yöndeki çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.
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