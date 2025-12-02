Kremlin: Rus Ordusu, Krasnoarmeysk ve Volçansk kentlerini ele geçirdi
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortak Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret ettiğini duyurdu. Ziyaret sırasında Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Donetsk bölgesindeki Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ile Harkiv bölgesindeki Volçansk (Vovçansk) kentlerinin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi. Ayrıca, cephe hattında Dimitrov'un (Mirnograd) güneyi kontrol altına alınırken, Zaporijya'da da ilerleme kaydedildiği belirtildi.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ortak Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret ederek cephedeki komutanlardan bilgi aldığı belirtildi.
Ziyarete ilişkin detaylar ve cephedeki son duruma dair bilgiler paylaşıldı.
YENİ KENTLER ELE GEÇİRİLDİ
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Putin’e sunduğu bilgide cephe hattındaki Rus ilerleyişini bildirdi. Gerasimov, şunları kaydetti:
-
Donetsk bölgesindeki Krasnoarmeysk (Pokrovsk) kenti ele geçirildi.
-
Harkiv bölgesindeki Volçansk (Vovçansk) kenti ele geçirildi.
Gerasimov, ayrıca Rus birliklerinin cephenin diğer yönlerindeki eylemlerine dair bilgi verdi.
GÜNEY VE DOĞU CEPHESİNDE İLERLEME
Toplantıda cephe komutanları tarafından bildirilen diğer önemli gelişmeler ise şöyle:
-
Merkez Askeri Grubu Komutanı Valeriy Solodçuk: Dimitrov (Mirnograd) kentinin güney kısmının Rus birliklerince kontrol altına alındığını bildirdi.
-
Doğu Askeri Grubu Komutanı Andrey İvanayev: Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinin "kurtarılması" süreciyle ilgili bilgi vererek, birliklerin Gayçur Nehri'ne doğru ilerlediğini ve Zaporijya bölgesindeki Gulyaypole kentini "kurtarmaya" başladıklarını bildirdi.
Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in komutanları "başarılı eylemlerinden" dolayı tebrik ettiği ve birliklere kış dönemi için gerekli malzemelerin sağlanması talimatını verdiği belirtildi.