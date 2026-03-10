Petrol ve emtia fiyatları alev almıştı! Otomotivde yeni çip krizi bekleniyor
Son dönemde artan petrol ve emtia fiyatlarının ekonomilere etkisi artarken, bir de otomobillerde kullanılan çiplerde bir kriz bekleniyor.
Çin, Hollandalı yarı iletken üreticisi Nexperia ile Çin’deki iştiraki arasında büyüyen anlaşmazlığın küresel tedarik zincirini sarsabileceği uyarısında bulundu. Olası kriz özellikle otomotiv sektöründe yeni üretim sorunlarına yol açabilir.
Dünya yarı iletken sektöründe yeni bir kriz ihtimali gündeme geldi. Çin Ticaret Bakanlığı, Hollandalı çip üreticisi Nexperia ile şirketin Çin’deki iştiraki arasında büyüyen anlaşmazlıkların küresel yarı iletken üretim ve tedarik zincirini olumsuz etkileyebileceğini açıkladı.
Bakanlık, özellikle otomotiv sektöründe yoğun şekilde kullanılan Nexperia çiplerinin üretiminde yaşanabilecek kesintilerin dünya genelinde araç üretimini yeniden sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu.
Nexperia tarafından üretilen yarı iletkenler, otomotiv elektroniği başta olmak üzere birçok kritik sistemde kullanılıyor. Bu nedenle üretimde yaşanabilecek herhangi bir aksama, küresel otomotiv üretiminde yeni bir çip krizini tetikleyebilir.
Çinli yetkililer, olası bir tedarik krizinin sorumluluğunun Hollanda tarafına ait olacağını savundu.
Anlaşmazlığın temelinde Nexperia’nın sahiplik yapısında yaşanan değişiklikler bulunuyor. Şirket daha önce Çin merkezli Wingtech tarafından kontrol ediliyordu. Ancak Hollanda’daki hukuki süreçler ve devlet müdahaleleri sonucunda bu kontrol kaldırıldı ve şirketin yönetim yapısı yeniden düzenlendi.
Bu gelişmenin ardından Çin, Ekim ayında Çin’de üretilen Nexperia çiplerine ihracat kontrolleri getirdi. Bu karar küresel otomotiv üretiminde dalgalanmalara yol açtı.
Son gelişmeler gerilimin daha da arttığını gösterdi. Nexperia’nın Çin’deki paketleme birimi, Hollanda merkezinin ülkedeki çalışanların ofis hesaplarını devre dışı bıraktığını açıkladı. Çin tarafı bunun şirket içi iletişimi zorlaştırdığını savundu.
Hollanda’daki yönetim ise müdahaleyi reddetmedi ancak bunun üretimi etkilediği iddialarını kabul etmedi.
Wingtech’in şirket üzerindeki kontrolünün kaldırılmasının ardından Nexperia’nın Çin’deki birimi Eylül ayında Hollanda merkezinden bağımsız olduğunu ilan etmişti. Bu gelişmeden sonra taraflar arasında karşılıklı suçlamalar devam etti. Hollanda yönetimi ayrıca Çin’deki tesise wafer olarak bilinen yarı iletken plaka tedarikini askıya aldı.
Krizin büyümesini önlemek amacıyla hem Pekin hem de Lahey yönetimleri devreye girerken, Avrupa Birliği kurumları da taraflar arasında arabuluculuk girişimlerinde bulundu.
Ancak şimdiye kadar yapılan görüşmeler iki taraf arasındaki anlaşmazlığı çözmeye yetmedi. Uzmanlara göre kriz derinleşirse küresel otomotiv üretiminde yeni bir çip darboğazı yaşanması ihtimali güçlenebilir.
