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Aktüel Kremlin, Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili FSB'ye yönelik iddialarına tepki gösterdi
Aktüel

Kremlin, Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili FSB'ye yönelik iddialarına tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:55:13 -
Kremlin, Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili FSB'ye yönelik iddialarına tepki gösterdi

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın, zehirlenmesiyle ilgili olarak Rus istihbaratına yönelik suçlamalarını "Rusya Federal Güvenlik Servisi'ni (FSB) itibarsızlaştırma girişimi" olarak nitelendirdi.

Peskov, Navalnıy'ın kendisini istihbarat yetkilisi olarak tanıtarak zehirlenmesi hadisesinde rol oynadığı iddia edilen bir Rus ajan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

FSB'nin anayasal olarak güvenlikle ilgili görevleri olduğunu dile getiren Peskov, "Navalnıy'ın çalışması"na ilişkin, "Bu itibarsızlaştırma girişimidir fakat benzer girişimler FSB'yi itibarsızlaştıramaz." dedi.

Peskov, Navalnıy hakkında ise "Hasta adamın açık bir şekilde 'büyüklük hastalığı' tezahürleri görülüyor. Kesin olarak 'büyüklük hastalığı' tanısı konulabilir. Hatta kendisini Hz. İsa ile karşılaştırdığı söyleniyor." ifadelerini kullandı. Dmitriy Peskov, Navalnıy'ın cinsel saplantıları olduğunu iddia etti.

- Navalnıy'ın "zehirlendiği" iddiası

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'ta hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın, çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiği açıklanmıştı.

Navalnıy, 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.

- Rus istihbaratı olduğu iddia edilen kişinin itirafları

Rus muhalif Navalnıy, sahte telefon numarasıyla kendisini Rus istihbarat yetkilisi olarak tanıtarak, bir Rus istihbarat elemanından nasıl zehirlendiğinin detaylarını öğrendiğine yönelik video yayınlamıştı.

Görüşmede Navalnıy, Noviçok isimli sinir gazının iç çamaşırına yerleştirilmesi sonucu zehirlendiğini öğrenmişti.

Videonun yayınlanmasından hemen sonra FSB, iddiaları yalanlamış ve söz konusu iddiaları provokasyon olarak nitelendirmişti.


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