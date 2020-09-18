  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kremlin: Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarında birçok saçma unsur var
Aktüel

Kremlin: Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarında birçok saçma unsur var

Yeniakit Publisher
2020-09-18 14:24:10 -
Kremlin: Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarında birçok saçma unsur var

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarında "birçok saçma unsur" bulunduğunu söyledi.

Peskov, Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Hastanesinde tedavisi süren Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden (OPCW) Navalnıy'ın tahlil sonuçlarını almaya çalıştıklarını belirten Peskov, "Sonuçlara ulaşmak için imkanımız yok. Bunu ya Alman meslektaşlarımız ya da hastanın kendisi istemiyor. Bütün bunlar soru işareti uyandırıyor. Bu sorulara şimdilik yanıt veremiyoruz. Bu, neyin ne olduğunu tespit etmemizi zorlaştırıyor." dedi.

Navalnıy'ın zehirlenmesine yol açan Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğu iddiasına da değinen Peskov, "Su şişesi yurt dışına çıkarıldığı için bunu açıklayamıyoruz. Yani zehirlenme yönünde delil olabilecek şey ülkeden çıkarıldı. Bu da bir soru işaretidir." diye konuştu.

Peskov, kimsenin sözüne güvenmediklerini kaydederek, "Bu olayda çok fazla saçma unsur var." ifadesini kullanandı.

Peskov ayrıca, Navalnıy'ın yabancı istihbarat ile çalışıp çalışmadığı konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını savundu.

- Navalnıy'ın zehirlendiği iddiası 

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. 

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. 

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Dün, Navalnıy'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan görüntülü paylaşımda, Navalnıy'ın zehirlenmesine yol açan Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğu ileri sürülmüştü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vali Mason açıkladı, Kraliçe II. Elizabeth onayladı! Bölge bağımsız devlet oluyor
Dünya

Vali Mason açıkladı, Kraliçe II. Elizabeth onayladı! Bölge bağımsız devlet oluyor

Karayipler’de bir ülke olan Barbados’un Valisi Sandra Mason, bağımsız devlet olmak için İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten onay aldıkları..
Hain Can Dündar’ın İş Bankası’nın ‘Ballı kredisi' ile aldığı villalara nihayet el konuluyor
Gündem

Hain Can Dündar’ın İş Bankası’nın ‘Ballı kredisi' ile aldığı villalara nihayet el konuluyor

Yurtdışına kaçan vatan haini Can Dündar’ın Türkiye’deki mal varlığıyla ilgili düğmeye basıldı. Firari hain 15 gün içinde Türkiye’ye gelmezse..
Türkiye'den sert tepki: Sizin yetkiniz yok
Siyaset

Türkiye'den sert tepki: Sizin yetkiniz yok

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun deniz sınırlarına ilişkin kararlarına sert tepki gösterdi.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı