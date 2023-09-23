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Dünya Kremlin: Azerbaycan Karabağ için Rusya'dan özür diledi
Dünya

Kremlin: Azerbaycan Karabağ için Rusya'dan özür diledi

Yeniakit Publisher
2023-09-23 08:30:00 - 2023-09-23 08:30:46
Kremlin: Azerbaycan Karabağ için Rusya'dan özür diledi

Kremlin'den yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir görüşme yaptığı ve görüşmede İlham Aliyev'in Karabağ'da ölen Rus Barış Gücü askerleri için özür dilediği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Putin'in İlham Aliyev'den bölgedeki Ermeni halkının güvenlik haklarına saygı duymasını istediği aktarıldı.

Kremlin, iki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "İlham Aliev, Rus askerlerin trajik ölümü dolayısıyla özür diledi ve derin taziyelerini ifade etti. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini ve tüm sorumluların gerektiği şekilde cezalandırılacağını söyledi" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çarşamba günü Dağlık Karabağ'da Rus Barış Gücünü taşıyan araca ateş açılması sonucu araçtaki askerlerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Olayın açığa kavuşturulması için Azerbaycan ve Rusya'nın soruşturma makamlarının bölgede iş birliği içerisinde çalıştığı belirtilmiş ancak ölen asker sayısı ve ateşin kimin tarafından açıldığı hususunda bilgi paylaşılmamıştı.

Kaynak: Euronews
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