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Kadın - Aile Kremalı makarna nasıl yapılır? Tam ölçülü kremalı makarna tarifi
Kadın - Aile

Kremalı makarna nasıl yapılır? Tam ölçülü kremalı makarna tarifi

Hem pratik hem de leziz bir tarif arayanlar ‘Kremalı makarna nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kremalı makarna hazırlamak için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-03-11 15:22:00 -
Kremalı makarna nasıl yapılır? Tam ölçülü kremalı makarna tarifi

Kolay bir tarif mi arıyorsunuz; işte kremalı kolay makarna tarifi…

Tam ölçülü kremalı makarna tarifi

Malzemeler:

  • 1 kutu krema
  • 1 paket makarna
  • 5-6 yemek kaşığı kaşar peyniri rendesi
  • Tuz
  • Karabiber

Kremalı makarna nasıl yapılır?

Bir tencereye su ve tuz ekleyip kaynatın.

Kaynayan suya makarnayı ekleyip haşlayın.

Makarnayı süzüp haşlama suyunu ayırın.

Bir tavaya kremayı alın ve ısıtın.

Kremanın içerisine tuz, karabiber arzu ederseniz nane ile fesleğen de ekleyebilirsiniz.

Krema kaynadığında kremanın üzerine makarnayı ekleyip karıştırın.

Kaşar peynirini ilave ettikten sonra makarnayı güzelce karıştırıp ocağı kapatın.

Afiyet olsun.

Kolay tavuk çorbası nasıl yapılır? Pratik tavuk suyu çorba tarifi
Kolay tavuk çorbası nasıl yapılır? Pratik tavuk suyu çorba tarifi

Kadın - Aile

Kolay tavuk çorbası nasıl yapılır? Pratik tavuk suyu çorba tarifi

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