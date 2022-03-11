Kremalı makarna nasıl yapılır? Tam ölçülü kremalı makarna tarifi
Hem pratik hem de leziz bir tarif arayanlar ‘Kremalı makarna nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kremalı makarna hazırlamak için hangi malzemeler gerekli?
Kolay bir tarif mi arıyorsunuz; işte kremalı kolay makarna tarifi…
Tam ölçülü kremalı makarna tarifi
Malzemeler:
- 1 kutu krema
- 1 paket makarna
- 5-6 yemek kaşığı kaşar peyniri rendesi
- Tuz
- Karabiber
Kremalı makarna nasıl yapılır?
Bir tencereye su ve tuz ekleyip kaynatın.
Kaynayan suya makarnayı ekleyip haşlayın.
Makarnayı süzüp haşlama suyunu ayırın.
Bir tavaya kremayı alın ve ısıtın.
Kremanın içerisine tuz, karabiber arzu ederseniz nane ile fesleğen de ekleyebilirsiniz.
Krema kaynadığında kremanın üzerine makarnayı ekleyip karıştırın.
Kaşar peynirini ilave ettikten sonra makarnayı güzelce karıştırıp ocağı kapatın.
Afiyet olsun.