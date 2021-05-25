Kremalı domates çorbası nasıl yapılır?
Kolay domates çorbası tarifi | içinizi ısıtacak, damaklarınızı şenlendirecek bir çorba tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Peki, domates çorbası nasıl yapılır? Kolay domates çorbası tarifi
Servis aşamasında üzerini kaşar peyniri ile süsleyebileceğiniz, damaklarınızı şenlendiren şahane bir tarif: Kremalı Domates Çorbası
Domates çorbası tarifi
Malzemeler:
- 8-9 adet orta boy domates
- 2,5 yemek kaşığı un
- 6 su bardağı su
- 1 diş sarımsak
- 1 kutu krema
- Karabiber
- Tuz
- Zeytinyağı
Kremalı domates çorbası nasıl yapılır?
Domateslerin kabuklarını soyun ve 1 bardak suyla pişirin.
Un ve yağı bir başka tencereye alıp kavurun.
Unun kokusu çıkınca domates ve sarımsağı ekleyin.
Ardından 5 su bardağı su, tuz ve karabiberi tencereye ekleyin.
Kaynayan çorbayı blendardan geçirin.
10 dakika sonra kremayı ekleyip çorbanın altını kapatın.
Afiyet olsun.