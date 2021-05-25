  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Putin ve Biden için tarih verildi
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
"Eski Türkiye: Faili meçhuller, çamur, çukur..."
FIFA'dan Fatih Terim'e sürpriz teklif!
Kadın - Aile Kremalı domates çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kremalı domates çorbası nasıl yapılır?

Kolay domates çorbası tarifi | içinizi ısıtacak, damaklarınızı şenlendirecek bir çorba tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Peki, domates çorbası nasıl yapılır? Kolay domates çorbası tarifi

Yeniakit Publisher
2021-05-25 16:52:00 -
Kremalı domates çorbası nasıl yapılır?

Servis aşamasında üzerini kaşar peyniri ile süsleyebileceğiniz, damaklarınızı şenlendiren şahane bir tarif: Kremalı Domates Çorbası

Domates çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 8-9 adet orta boy domates
  • 2,5 yemek kaşığı un
  • 6 su bardağı su
  • 1 diş sarımsak
  • 1 kutu krema
  • Karabiber
  • Tuz
  • Zeytinyağı

Kremalı domates çorbası nasıl yapılır?

Domateslerin kabuklarını soyun ve 1 bardak suyla pişirin.

Un ve yağı bir başka tencereye alıp kavurun.

Unun kokusu çıkınca domates ve sarımsağı ekleyin.

Ardından 5 su bardağı su, tuz ve karabiberi tencereye ekleyin.

Kaynayan çorbayı blendardan geçirin.

10 dakika sonra kremayı ekleyip çorbanın altını kapatın.

Afiyet olsun. 

Divriği pilavı nasıl yapılır? Sivas pilavı gerekli malzemeler
Divriği pilavı nasıl yapılır? Sivas pilavı gerekli malzemeler

Kadın - Aile

Divriği pilavı nasıl yapılır? Sivas pilavı gerekli malzemeler

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tuğla çekilirse altında zillet kalır!
Siyaset

Tuğla çekilirse altında zillet kalır!

Sedat Peker’in Uğur Mumcu suikastıyla ilgili açıklamalarını ‘çekin tuğlaları’ başlığıyla manşetlerine taşıyan zillet medyası, elim cinayetle..
Bahçeli, Sedat Peker için ne dedi? Devlet Bahçeli’den Sedat Peker açıklaması!
Siyaset

Bahçeli, Sedat Peker için ne dedi? Devlet Bahçeli’den Sedat Peker açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yınladığı videolara ilişkin Devlet Bahçeli’nin ne söyleyeceği merak edi..
Türkiye genelinde dev operasyon! Şafak vakti baskın
Gündem

Türkiye genelinde dev operasyon! Şafak vakti baskın

İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde birçok ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay