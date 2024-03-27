Kredi siciliniz işe girmenize engel olmasın

Ödenmemiş krediler veya yüksek kredi kartı borçları kariyerinizde yeni bir adım atmanızı da engelleyebilir. Uzmanlar işverenlerin işe alım öncesinde adayların kredi geçmişini de incelediğini belirtiyor.

Kredi puanınızı korumak finansal refahınız için önemlidir. İyi veya mükemmel bir kredi puanı düşük faiz oranlı kredilere erişiminizi sağlayabilir, uygun koşullara sahip mortgage kredisi onayı almanıza imkan verebilir, finansal hayatınıza iyi gelecek birçok fırsatın kapısını aralamanızı sağlayabilir. Ancak kredi kartlarınızı yanlış kullanmak yalnızca borca batmanıza sebep olmaz aynı zamanda kredi puanınızın da zedelenmesine sebep olur.

GoBankingRates’in haberine göre kötü bir kredi geçmişine sahip olmak sadece mali durumunuzu değil iş hayatınızı da zedeler. Zira işverenler kredi notu kötü bir adayı işe almayı tercih etmeyebilir ve bu durum olası kariyer fırsatlarından yararlanamamak anlamına da gelebilir.

İşe alım öncesinde kredi sicili kontrolü?

Kariyer firması monster.com istihdam süreçlerinde kredi geçmişi kontrolünün de iş taramasının bir parçası olduğunu belirtiyor. Kariyer firmasına göre işverenler çalışanların borçlarla nasıl başa çıkabildiğini görmek için kredi geçmişinizin yoğunlaştırılmış bir versiyonunu kontrol edebiliyor. Söz konusu raporun içerisinde ödeme kayıtlarınız, mortgage, öğrenci kredisi ve kredi kartları dahil olmak üzere ne kadar borcunuz olduğu ve mevcut kredi limitleriniz gibi ayrıntılar da var. Ancak bu raporlarda kredi puanınız ve hesap numarası ve doğum tarihi gibi eşit istihdam fırsatlarını ihlal edecek her türlü bilgi atlanıyor.

Kredi kontrolleri genellikle işveren özgeçmiş kontrol sürecinin bir parçasıdır. Kredi geçmişinizi kontrol etmek isteyen diğer kurumlarda olduğu gibi, onay vermeniz gerekir. Herhangi bir olumsuz bulgu varsa kendinizi açıklama şansınız olacaktır ve raporun bir kopyasını alma hakkınız her zaman için mümkündür.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşverenler neden kredi geçmişinizi kontrol ediyor?

İşe alım süreçlerinde kredi geçmişinizin kontrol edilmesinin birden fazla nedeni var:

Daha kaliteli adayları işe almak istiyorlar.

Şirket çalışanlarını ve müşterilerini korumak istiyorlar.

Şirketlerinin itibarını korumak istiyorlar.

Ancak işverenlerin yaptığı kredi geçmişi kontrollerinin kredi puanınızı olumsuz etkilemediğini de belirtmekte fayda var.

Kredi puanınızın düşük olması kariyerinizde karşınıza çıkabilecek istihdam fırsatlarını olumsuz etkileyebilir. Ancak kredi puanınızı yükseltmek ve finansal açıdan yeniden doğru yola girmek için hiçbir zaman geç değil.