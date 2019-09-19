Kredi sicili affı çıkacak mı 2019

Kredi sicili affı son dakika var mı? sorusu binlerce kredi kartı, bireysel kredi, ticari kredi veya esnaf kredisi borçlularından dolayı kara listede bulunan vatandaşlar tarafından sorulmakta. Merkez Başkanı’nın değişmesinden sonra MB yaptığı iki toplantıda faiz indirimine gitti. MB’in faiz indirim karasından sonra başta devlet bankaları olmak üzere pek çok banka kredi kullanımlarında indirim yaptı. Piyasalardaki bu olumlu hava kredi borcu olup da kredi sicili affı bekleyen binlerce vatandaşı umutlandırdı. Peki kredi sicili affı var mı? kredi sicili affı çıkacak mı? Kredi sicili affı son dakika haberleri merak edilmekte.

Merkez Bankasının faiz indiriminden sonra kamu bankaları da faiz indirimi yaptı. Ancak şöyle bir durum var: Ülkemizde binlerce insan kredi kullanmakta ve gecikmeye düşmekte yasal takibe uğramaktadır. Böyle olunca da beş yıl boyunca kredi kullanmamaktadır. Birçok kişi bu durumdadır. Ekonomik hareketlilik için kredi sicili affı getirilip borçları tekrar yapılandırma şansı verilmesi ve konunun gündeme gelmesini talep ediyoruz. Daha önce çıkartılan kredi sicil affından binlerce esnaf başta olmak üzere vatandaşlar yararlanmıştı. Daha önceki yıllarda çıkartılan sicil affı başvuru şartları şunlar olmuştu:

Sicil affı başvuru şartları neler?

Esnafa sicil affı yasası kapsamında tüm esnafın tüm borcunun bir defaya mahsus affedilmesi yerine, borçların yapılandırma yoluna gidimişti.

Borcunu ödemesine rağmen temerrüte düşmesi nedeniyle sicili bozuk olan esnafın, kara listeden çıkartılmıştı.

Halen borcu olan ve ödemeye devam eden iyi niyetli esnafımızın borçlarının yapılandırılacağı ve yapılandırılan borçlar nedeniyle sicili temiz olmayan esnaf ve sanatkarlarımızın yapılandırılan borçları için de kara listeden çıkartılmıştı.

İşyerini kapatan, esnaf veya tacir olmayan ancak daha önce ki ticari faaliyetleri neticesinde sicili bozulan ve esnaflığı ile ilgili borçları bulunan kişilerinde bu borçlarını yapılandırmaları durumunda yasadan faydalanması sağlanmıştı.

Borcunu ödemesine rağmen 5 yıllık kötü sicil bekleme süresini bekleyen kredi kartı, bireysel kredi, ticari kredi veya esnaf kredisi borçluları kara listeden çıkarılarak.

Borcu olmasına rağmen yapılandıran ve düzenli ödeme yapan kişilerin sicilleri temizlenecek.