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Ekonomi

Kredi notumuz teyit edildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard amp; Poor’s (Samp;P), Türkiye’nin kredi notunu teyit etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 10:03:00 -
Kredi notumuz teyit edildi

Kovid-19 salgınının etkileri nedeniyle Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3.3 oranında daralmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, ekonomik büyümenin yılın ikinci yarısında toparlanma göstermesinin öngörüldüğü kaydedildi. Açıklamada, durağan görünümün, özel sektörünün direncine karşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklı aşağı yönlü riskler ve kamu net borç stokunu dengelediği kaydedildi.

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