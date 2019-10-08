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Kredi kartlarından alınan faiz 9.9 milyar TL! 10 milyarlık tatlı kâr

Tüketicilerin kâbusu olan ticari bankaların faiz sömürüsü devam ediyor. İlk 8 ayda kredi kartlarından 9,9 milyar lira faiz alan bu bankalara tepkili olan kamuoyundan ilgili mercilere, “Duruma derhal müdahale edin. Halkın yolunmasını, hanelerin soyulmasını önleyin” çağrısı yaptı.

08 Ekim 2019 Salı 10:47
Kredi kartlarından alınan faiz 9.9 milyar TL! 10 milyarlık tatlı kâr

 Akit  Ekonomi 

Ticari bankalar üreticiler gibi tüketicilerin de kanını emiyor. Fahiş kredi kartı faizleriyle evleri ve mutfakları yangın yerine çeviren söz konusu bankalara şikâyetlerin odağında. Kredi kartı borçlarından elde edilen faiz gelirinin 9 milyar 867 milyon lirayı bulduğunu duyan tüketici dernekleri şaşkın.

Soruna el atılsın

Bu derneklerin yöneticileri, kredi kartını ödeyemeyerek faiz sorunuyla karşı karşıya kalan tüketici adedinin arttığını ifade ediyor. Aynı yöneticiler, yetkililere ise “Soruna hemen el atın. Halkımızın daha fazla soyulmaması, sömürülmemesi için tedbir alın. Tedbir alın ki artık cepler yanmasın, yuvalar dağılmasın” diye sesleniyor.

Doymak bilmiyorlar

Ticari bankalar faiz zengini. Bankaların faiz geliri ağustos sonunda yüzde 22,7 artarak 287 milyar 100 milyon lirayı buldu. Bu rakam geçen senenin aynı döneminde 221 milyar 800 milyon lira seviyesindeydi. Faiz gelirinin önemli bölümü 219 milyar 379 milyon lirayla kredilerden geldi.

Bankaların net kârı, ilk 8 ayda 32 milyar 838 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Ağustos’ta ise 4 milyar 602 milyon lira net kâr yazıldı.  2018 Ağustos ayında 4 milyar 481 milyon lira kâr elde edilmişti.

Öte yandan, 2018’in ilk 8 ayında 38 milyar 46 milyon liraya varan net kârının bu senenin aynı döneminde yüzde 15,9 gerileyerek 32 milyar 838 milyon liraya inmesi dikkat çekti.

Komisyon zenginleri

Bankaların faiz dışı gelirleri, ağustos sonu itibarıyla 71 milyar 200 milyon liraya çıktı. Faiz dışı gelirler içinde yer alan kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 14,8 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir, geçen senenin ağustos sonuna göre yüzde 32,5 artarak 10 milyar 524 milyon liraya ulaştı. İlk 8 ayda nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı 5 milyar 100 milyon lira, gayri nakdi krediler üzerinden alınanların tutarı da 5 milyar 500 milyon lira olarak açıklandı. Bankaların, verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir ise 8 ayda 31 milyar 800 milyon liraya yükseldi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 10:47
  1. Ticari bankalar
  2. Fahiş kredi kartı faizleri
  3. Kredi kartı borçları
  4. tüketici dernekleri
  5. kredi kartı
  6. Bankaların faiz geliri
  7. gayri nakdi krediler

YORUM YAZ

  • mutmainemutmaine51 dk önce
    FAİZLE İLGİLİ PEYGAMBERİN HADİSİ, KURANDA AYETLER OLMASINA RAĞMEN......müslüman ülkede olanlara bak !
  • bekirbekir56 dk önce
    vergi borcundan yıllık %24 faiz alan devlete de biraz ses çıkarır mısınız ?

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