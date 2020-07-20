Kredi kartı ile alışverişte normale döndük

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre temmuzun ikinci haftasında 19 sektörün 12’si banka ve kredi kartları ile satışlarda koronavirüs etkisini geride bıraktı. 10 Temmuz haftasındaki kart harcamaları, 13 Mart haftasına göre elektronik eşya ve bilgisayarda yüzde 47, müteahhit işlerinde yüzde 33 arttı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Artık hemen herkes bankadan nakit para çekmeden, adeta 5 lirayı bile kartla temassız olarak ödemek istiyor” dedi.

Harcama kalemleri değişti

‘TCMB Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcama Tutarları’ verisine göre tüketicilerin kartla yaptıkları harcamalar elektronik eşya ve bilgisayarda yüzde 47 arttı. Müteahhit işlerinde artış yüzde 33, mobilya ve dekorasyon ile yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiyede ise yüzde 27 oldu. Bu harcama kalemlerini yüzde 24 artışla araba kiralama, yüzde 22 artışla araç kiralama-satış/servis/yedek parça ve yüzde 14 artışla doğrudan pazarlama izledi.

Öte yandan market ve alışveriş merkezleri, bireysel emeklilik, hizmet sektörleri, kuyumcular, yemek, sağlık-sağlık ürünleri-kozmetik, eğitim-kırtasiye-ofis malzemeleri harcamaları da pandemi öncesi seviyesine hızla yaklaşıyor. Araştırma salgınla geçen son 4 ayda, kartla harcama tutarlarında internet alışverişinin payının yüzde 24’ü geçtiğini de gösterdi.