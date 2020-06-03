Kredi kartı borcumu unuttum faize girdi günah işlemiş olur muyum?

Allah'u Teâlâ, bilerek yapılmayan günahlardan dolayı kulunu sorumlu tutmaz. Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) Ebu Zerr El Ğifârî (radiyallahu anh) tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır: Allah ümmetimden hata, unutma ve üzerinde zorlandıkları hususlar (dan dolayı hesaba çekilme) kaldırdı. (İbn Mâce)

Bu bakımdan bir kimse kendisinden kaynaklanan herhangi bir ihmal olmaksızın kredi kartı borcunun gününü ertelerse, borcun üzerine eklenen faizden dolayı günahkâr olmaz. Bununla ilgili vebal faizi ekleyene aittir. Bununla birlikte faizli muamelede bulunan bankaların kredi kartlarını kullanmamak daha iyidir.

Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde peşin fiyata göre bir miktar fazla ücret ödenmesi caiz midir?

Bir malı peşin olarak satmak caiz olduğu gibi, vadeli ya da taksitle satmak da caizdir. Peşin veya çeşitli vadelere göre taksitlendirilerek satışa sunulan bir malın, değişik alternatifleri gözden geçirdikten sonra bunların birini tercih edip, akdi onun üzerine kurmak suretiyle vadeli veya taksitli olarak satımında dinen bir sakınca yoktur.

Alışverişte önemli olan, pazarlığın bittiği sırada satış bedelinin belirlenip akdin bu bedel üzerinden kesinlik kazanmış olmasıdır (Serahsî, el-Mebsût, XIII, 8). Bu şartlara uymak kaydı ile veresiye alışveriş fiyatının peşine göre daha fazla olmasında bir sakınca yoktur. Ancak akit bittikten sonra banka ya da finans kuruluşları gibi üçüncü şahıslar tarafından zimmetteki peşin borcun vadeli olarak yeniden yapılandırılması faizli işlem sayılacağından caiz değildir.