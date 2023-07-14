  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bölge diken üstünde! Türkiye'den 3 uçak, 2 SİHA aldılar

UEFA duyurdu: 3 Türk devinin kulübüne yaptırım için Türkiye'nin kapısını çalacak! İlgili yeni gelişme şoke etti

Gram altın için yapılan son tahmin Türkiye'ye ilan edildi! '650 lira birden olacak' diyerek duyurdu

Bölgeden petrol fışkırıyor! Flaş gelişme: Türk askeri apar topar bölgeye yönlendirildi

Teknoloji devi Amazon, o indirimlerinde satış rekoru kırdı: Almak için adeta mücadele veriyorlar! Milyar dolarlık satış

Türk devinin başına talih kuşu kondu! Suudiler satın almak için Türkiye'ye geliyor

Dünyada sadece üç ülkede var, biri Türkiye'de! KIZILELMA ve ATAK-2'nin gücüne güç katacak

Altın için flaş iddia! Kuyumcular dolup taşacak

İsmailağa hocası, Özgür Demirtaş ve Fatih Portakal'a saydırdı! Arda Güler detayı dikkat çekti! "Cahil herif"

'Bir harf, binlerce mutluluk' diyen Artaş Holding, gelecek vizyonunu açıkladı
Kadın - Aile Krallar bile bu yöntemi uyguluyordu! Aç karnına 1 tatlı kaşığı çörek otu yerseniz: Görülmemiş yarar tespit edildi
Kadın - Aile

Krallar bile bu yöntemi uyguluyordu! Aç karnına 1 tatlı kaşığı çörek otu yerseniz: Görülmemiş yarar tespit edildi

Yeniakit Publisher
2023-07-14 23:56:00 - 2023-07-15 00:15:36
Krallar bile bu yöntemi uyguluyordu! Aç karnına 1 tatlı kaşığı çörek otu yerseniz: Görülmemiş yarar tespit edildi

Koyu yeşil yapraklı, tek yıllık bir bitki olan çörek otunun faydaları, saymakla bitmiyor. Bu nedenle sadece poğaçaların, ekmeklerin üzerine serpilen basit bir tohum olarak görmek yerine bir şifa kaynağı olarak değerlendirebilir, böylece birçok faydasından yararlanabilirsiniz. Yapılan çalışmada, 12 hafta boyunca günde 2 gram çörek otu almanın da benzer sonuçlarla ilişki olduğu tespit edildi.

 
Binlerce yıldır ilaç yapımında kullanılan çörek otunun bağışıklık sisteminden mide ve sindirim sorunlarını gidermeye kadar pek çok faydası var.

ANTİOKSİDANLAR YÖNÜNDEN ZENGİN

Antioksidanlar, vücutta kanser gibi birçok hastalığa neden olan serbest radikalleri etkisiz hale getirir ve hücre hasarlarını engeller. Araştırmalar, antioksidanların sağlığın devamında büyük bir önemi olduğunu gösteriyor. Hatta bazı araştırmalar, kanser, diyabet, kalp hastalığı ve obezite gibi çeşitli kronik rahatsızlıklardan korunmanın en iyi yollarından birinin antioksidan alımı olduğunu belirtiyor.
 
Çörek otunda bulunan timokinon, karvakrol, t-anetol ve 4-terpineol gibi çeşitli bileşikler, antioksidan özelliklerini en iyi hale getirir. Yapılan bir deney çalışması, çörek otu yağının aynı zamanda bir antioksidan görevi gördüğünü ortaya koydu.

Kolesterol, vücutta bulunan yağ benzeri madde, her ne kadar faydalı olsa da kanınızda yüksek miktarlarda birikebilir ve kalp hastalığı riskini artırır. Çörek otu, kolesterolü düşürmede en etkili besinlerden biri olarak öne çıkıyor.

Yapılan çalışmalar, çörek otu takviyesinin hem toplam hem de "kötü" LDL kolesterolün düşüşünde etkili olduğu ispatladı. Üstelik trigleseritlerde de görülen önemli orandaki düşüş, kalp damar sağlığı üzerindeki büyük etkilerini ortaya koyuyor.

Fakat yapılan bu çalışmada, çörek otu yağının daha faydalı olduğu tespit edildi. Çörek otu tohumu ise iyi kolesterol seviyelerinin artışında rol oynadığı keşfedildi.

57 diyabetli hastada yapılan bir başka çalışma ise bir yıl boyunca çörek otu tükettiklerinde toplam ve LDL kolesterolü düşerken HDL kolesterolün yükseldiğini keşfetti. Son olarak ise diyabetli 94 kişide yapılan çalışmada, 12 hafta boyunca günde 2 gram çörek otu almanın da benzer sonuçlarla ilişki olduğu tespit edildi.

Çörek otu, kanser gibi hastalıkların gelişimine katkıda bulunan serbest radikalleri etkisiz hale getiren antioksidanlar sayesinde hayatı tehdit eden bu hastalığı ortadan kaldırır. Yapılan laboratuvar çalışmaları, çörek otu ve içeriğindeki bileşik timokinonun potansiyel olarak bir anti-kanser olduğunu keşfetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Örneğin; timokin adı verilen bileşiğin kan kanseri hücrelerinde hücre ölümünü sağladığı tespit edildi. Başka bir çalışma ise çörek otu özünün meme kanseri hücrelerinin etkisiz hale gelmesine yardımcı olduğu fark edildi.

Hastalığa neden olan bakteriler, kulak enfeksiyonlardan zatürreye kadar birçok tehlikeli hastalığa rol oynuyor. Bazı laboratuvar çalışmaları ise çörek otunun sahip olduğu antibakteriyel özelliğin, bu bakteri türleriyle savaşmada etkili bir yöntem olabileceğini ortaya koyuyor.Bir tür cilt enfeksiyonuna neden olan stafilokokal adlı bakteriye karşı bebeklerde bölgesel olarak uygulanan çörek otunun, antibiyotik kadar etkili olduğu tespit edildi. Bir başka çalışmada ise diyabetik hastaların yaralarının tedavisinde zor ve antibiyotiklere dirençli olan Staphylococcus aureus adlı bakteriyi izole etti.

Vücutta yaralanma ve enfeksiyona karşı olarak verilen doğal tepki olan iltihaplanma, kronik hale geldiğinde kanser, diyabet ve kalp hastalığı gibi birçok hastalığı tetikleyebilir. Çörek otu ise birçok insan için güçlü anti-inflamatuar etkilere sahip olduğu kabul ediliyor.

Karaciğer, hayati bir organ olarak toksinleri uzaklaştırır, ilaçları kan dolaşımına sokar, besinleri işler ve protein ve kimyasalları üretir. Bu nedenle karaciğer hasarları, genellikle hayati sonuçlara mal olabilir.

Yüksek kan şekeri oranı, susuzluk, ani kilo kaybı, yorgunluk ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Uzun vadede kontrolsüz şekilde ilerleyen yüksek kan şekeri, sinir hasarı, iyileşmeyen yaralar ve görme kaybı gibi büyük sorunlara neden olabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23