Kraliçe'nin cenaze törenine üç ülke davet edilmedi

İngiliz Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan kaynakların ulusal haber ajansı PA Media'ya verdiği bilgiye göre, Kraliçe'nin cenaze törenine katılım için Rusya, Belarus ve Myanmar'a davet gönderilmedi, İran ise büyükelçi düzeyinde davet edildi.

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi'nin cenaze törenine, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 500 üst düzey yetkilinin katılması öngörülüyor.

Putin katılmayacağını açıklamıştı

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz günlerde Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılmayacağını açıklamıştı.

Kraliçe Elizabeth'in ölümü

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki törenin ardından Kraliçe’nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.