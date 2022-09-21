Kraliçe II. Elizabeth hakkında hayrete düşüren bilgi! Kahvaltısında bu eksik olmazmış

Dünya tarihinin en uzun tahtta kalan ikinci hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, son yolculuğuna uğurlandı. Haberglobal'de yer alan habere göre dünya medyası günlerdir Kraliçe'nin ölümüyle çalkalanırken, Kraliçe ile ilgili bilinmeyen pek çok ayrıntı da ortaya çıktı.

MUZU ÇATAL VE BIÇAK OLMADAN YEMEZDİ

Kraliçe II. Elizabeth'in en önemli özelliklerinden biri hayatı boyunca muzu hiçbir zaman kabuğunu soyarak, direkt olarak yememesiydi. Eski kraliyet şeflerinden biri Kraliçe'nin muzu her zaman bıçakla kesip çatalla yediğini, hiçbir zaman ısırarak muz yemediğini iletti.

EHLİYET ALMADI

Kraliçe II. Elizabeth iyi bir şofördü. Araba kullanmak için hiçbir zaman yazılı bir sınava girmedi. Kraliçe'nin Birleşik Krallık'ta halka açık yollarda araç kullanmak için ehliyet sahibi olması gerekmeyen tek kişi olduğunu biliniyor.

ÖZEL TARİFLİ YUMURTASI OLMAZSA OLMAZIYDI

Sabah kahvaltılarında yumurta tüketmeyi çok seven Kraliçe II. Elizabeth'in özel bir yumurta tarifi vardı. Kraliçe'nin eski çalışanlarından birinin verdiği bilgilere göre pişmeye yaklaşan yumurtanın içine limon kabuğu ve Hindistan cevizi yağı eklettiriyordu. Hindistan cevizi ve yumurta kabuklu yumurta Kraliçe'nin kahvaltıda en sevdiği şeydi.

GAYDASIZ ASLA

Kraliçe II. Elizabeth'in her sabah güne gayda eşliğinde uyanmak gibi bir alışkanlığı vardı.

EKMEĞİN KABUĞUNU YEMİYORDU

Çok az kişi tarafından bilinen bir bilgi de Kraliçe II. Elizabeth'in hayatı boyunca hiçbir zaman ekmeği kabuklu yememesiydi. Özellikle sandviç yemeyi çok seven Kraliçe her zaman ekmeğin iç tarafıyla yapılmış sandviçleri tercih ederdi.

KENDİNE AİT YUNUSLARA VE BALİNALARI VARDI

Kraliçe'nin kuğuları meşhurdu ancak sahip olduğu tek şey kuğular değildi. Birleşik Krallık sularında yaşayan 'kraliyet balıkları' olarak bilinen balinalara ve yunuslara da sahipti.

30 ÇOCUĞU DAHA VARDI

Kraliçe II. Elizabeth'in toplam dört çocuğu vardı. Ancak kendisi dört çocuğunun dışında 30 çocuğun vaftiz annesiydi.

PASAPORTU OLMADI

Kraliçe'nin pasaportu da yoktu ve hayatı boyunca hiçbir zaman pasaporta ihtiyacı olmadı. Pasaport ve ehliyet Birleşik Krallık'ta onun adına düzenlendiği için bu belgeyi alması gerekmedi.

PARLAK GİYİNMEYİ SEVERDİ

Kraliçe II. Elizabeth parlak tonlardaki kıyafetleri giymeyi oldukça seviyor ve önemsiyordu. Özellikle halkın arasına karıştığı, kalabalık tören ve toplantılarda insanların kendisini görebilmesi için parlak hatta neon renkler tercih eden Kraliçe bu konuda çok hassastı.

GELİNLİĞİ İÇİN KUPON BİRİKTİRDİ

Prens Philip'le evlenen Kraliçe II. Elizabeth dönemin zorlu koşullarında Prenses de olsa bazı kemer sıkma önlemleri uygulamıştı. Öyle ki Kraliçe II. Elizabeth gelinliğini gelinler için tasarlanmış biriktirdiği kuponlarla satın almayı düşünmüştü.