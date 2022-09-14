Kraliçe Elizabeth'in cenaze masrafları dudak uçuklattı! İngiltere ekonomisini sarsacak

19 Eylül'de Kraliçe için yapılacak tören, Sir Winston Churchill'in 1965'teki cenazesinden bu yana ilk devlet cenazesi olacak.

İngiltere'deki devlet cenazeleri, katı protokol kurallarına uyacak şekilde düzenlenir ve ulusal öneme sahip bir kişiyi onurlandırmak için de halka açık yapılır.

Cenaze töreninin maliyeti ne kadar olacak?

Peki, altın görünümlü arabalar, binlerce görevlinin katıldığı törenin maliyeti ne kadar?

Evening Standart bu sorunun yanıtını bulmaya çalıştı. Gazetede yer alan haberde, Kraliçe'nin annesinin 2002'deki cenazesinin yaklaşık 5,4 milyon pounda mal olduğu, Prenses Diana'nın 1997'deki cenazesinin ise 3 milyon ile 5 milyon pound arasında gideri olduğu bildirildi.

Cenaze masrafları, resmi tatiller ve gelecek yıl Kral III. Charles'ın taç giyme töreni ile Kraliçe'nin ölümü Birleşik Krallık ekonomisine milyonlarca pounda mal olacak. Avam Kamarası belgelerine göre, Kraliçenin annesinin cenaze düzenlemeleri toplamda 5,4 milyon pounddan fazlaya mal oldu, sadece polis ekiplerinin maliyeti 4,3 milyon pounda ulaştı.

Maliyet 6 milyon poundu (128 milyon TL) aşacak

Metropolitan Polisi'nin 2002 yılındaki asayiş olaylarının maliyetine ilişkin bir raporuna göre, ölüm gününden Kraliçe'nin annesinin cenazesine kadar geçen sürede 11 bin 887 polis personeli ve 1306 sivil personel görevlendirildi. Bu rakamlar son törenlerin maliyetinin tahminini kolaylaştırıyor. Gazetenin haberine göre, bir kaynak bu iki törenin maliyetinin 6 milyon pound, yani 128 milyon TL olabileceğini söyledi.

Borsa kapanacak, maçlar ertelenecek, İngiltere'nin tamamı tatile girecek

Cenazesi milyonlara mal olacak olsa da, vefatının Birleşik Krallık'ın tüm finansal sistemi üzerindeki etkisi son derece kayda değer.

Birleşik Krallık'taki işletmelerin büyük çoğunluğu kapanacak. Premier Lig, önümüzdeki üç gün boyunca tüm oyunlarını erteledi ve cenaze günü, İngiltere'nin tamamı için resmi bir resmi tatil olacak. Ülkenin borsası da iki haftadan kısa bir süre içinde ikinci kez kapanacak.

Pullar, pasaportlar, polis üniformaları, paralar değişecek

Kral Charles III'ün portresiyle birlikte yeni İngiliz para biriminin basılması gerekecek ve Kraliçe'nin para birimi kaldırılacak. Pullar, pasaportlar ve polis üniformaları da Kral Charles'ın saltanatını yansıtacak şekilde değiştirilecek. Bu işlemlerin maliyeti son derece yüksek olacak ve şu an tahmin edilen bir maliyet de yok.

Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi muhtemelen dünya tarihinin en büyük cenazesi olacak. Aynı zamanda en büyük faturalardan biriyle gelecek.