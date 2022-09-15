Kral şok eden bilgiyi verdi: Trump, Batı Şeria'yı İsrail'den kurtarıp Ürdün'e vermek istiyordu

Trump'ın Ürdün Kralı 2. Abdullah'a Batı Şeria'nın kontrolünü verme teklifi hakkındaki bilgi, önümüzdeki dönemde yayımlanacak olan “The Divider: Trump in the White House 2017-2021” kitabında yer alıyor.

Washington Post'un kitaptan aktardığı bilgilere göre Trump, 2018 yılında 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede ona Batı Şeria'nın da devrinin yer aldığı 'büyük bir anlaşma' teklifinde bulundu.

Ürdün Kralı ise Trump'ın teklifini şaşkınlıkla karşıladı.

2. Abdullah'ın Amerikan bir dostuna anlatmasıyla gün yüzüne çıkan olayda Ürdün Kralının Trump ile görüşmesinde yapılan teklifin hemen sonrasında şoka uğradığını ve o an kalp krizi geçireceğini sandığını söyledi.

Teklifin yapıldığı anı tarif eden 2. Abdullah "Nefes alamıyordum, elim ayağıma dolaştı." diye konuştu.

Trump'ın söz konusu teklifle bir 'iyilik yaptığını sandığı' ifade edilirken herhangi bir kontrolünün bulunmadığı toprak parçasını üçüncü bir ülkeye verme düşüncesi dikkati çekti.

Ürdün'ün Batı Şeria'da kontrolü sağlayamayacağı ve kendi ülkesi içerisinde de birtakım problemlerle karşı karşıya kalacağı gerekçesiyle söz konusu teklife çok sıcak yaklaşmadığı belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News