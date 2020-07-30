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Dünya

Kral Selman hastaneden taburcu oldu

Sağlık sorunu nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, sağlık durumunun iyileşmesinin ardından bu akşam hastaneden taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 23:21:00 -
Kral Selman hastaneden taburcu oldu

Sağlık sorunu nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, sağlık durumunun iyileşmesinin ardından bu akşam hastaneden taburcu oldu. Suudi Arabistan'ın 84 yaşındaki Kralı Selman bin Abdülaziz, 20 Temmuz tarihinde başkent Riyad'da bulunan Kral Faysal İhtisas Hastanesi'ne kaldırılmış, safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olmuştu. Kral Abdülaziz, sağlık durumunun iyileşmesinin ardından bugün hastaneden taburcu oldu.

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