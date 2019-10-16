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Kral Selman bin Abdulaziz Pakistan Başbakanı İmran Han'la görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü.

16 Ekim 2019 Çarşamba 09:26
Kral Selman bin Abdulaziz Pakistan Başbakanı İmran Han'la görüştü

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdulaziz, Suudi Arabistan ile İran arasında gerilimi düşürmek ve diyalog başlatmak için ülkeye gelen Pakistan Başbakanı İmran Han ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

İmran Han 13 Ekim'de İran'ı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelmişti.

Geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye giden Han, Başkan Donald Trump'la yaptığı görüşmede kendisinden Suudi Arabistan ile İran arasında ara buluculuk yapması ricasında bulunulduğunu açıklamıştı.

 

 

 

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 09:26
  1. Suudi Arabistan
  2. Pakistan Başbakanı İmran Han
  3. Kral Selman bin Abdulaziz
  4. Anadolu Ajansı

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